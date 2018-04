Vrede efter afsløring: Amerikansk mediegigant tvang tv-værter til at støtte Trumps krig mod medier

SAN FRANCISCO - I et stadig mere politisk splittet landskab, hvor præsident Donald Trump har stemplet medier til at være for eller imod ham, er de lokale medier i de seneste år blevet et åndehul for mange amerikanere.

I hvert fald indtil i denne uge.

En afsløring af, at nyhedsværter på lokale tv-stationer på tværs af USA under mediegruppen Sinclair er blevet tvunget til at læse enslydende tekster op, hvor de advarer mod fake news og ensidige nyhedshistorier i nationale medier, har udløst furore og understreget, at lokale nyheder ikke er så lokale, som mange troede.

Historien blev først bragt af CNN, men har spredt sig som løbeild på nettet som følge af en film fra nyhedssiden Deadspin, der viser nyhedsvært efter nyhedsvært læse den samme tekst op, indtil de til sidst ender med at tale i et stort kor.

»Desværre bruger nogle medlemmer af medierne deres platform til at promovere deres personlige politiske holdninger og til at sætte en agenda for at kontrollere, hvad folk skal tænke (..) Det er meget farligt for et demokrati,« lyder ordene.

Advarslen, som Seattle Post har offentliggjort en kopi af i sin fulde længde, tager sammenlagt omkring et minut at læse op. På intet tidspunkt blev det oplyst, at det ikke var journalistik, men en holdning fra selskabets ejer, der til forveksling har stor lighed med USA’s præsident Donalds Trups angreb mod flere amerikanske medier.

Afsløringen har da også fået Trump til at komme Sinclair-gruppen til forsvar.

»Fake News-stationer – dem der ved, at de har syge og politiske agendaer – er bekymrede over konkurrence og kvalitet fra Sinclair Broadcast. Snyderne fra CNN, NBC, ABC og CBS har leveret så meget uærlig rapportering, at de kun skulle have lov til at få priser for fiktion,« tweetede præsidenten.

I et andet tweet sagde han: »Så sjovt at se Fake News-stationer – blandt de mest uærlige grupper af mennesker, som jeg nogensinde har skullet håndtere – kritisere Sinclair Broadcasting for at have en agenda. Sinclair overgår CNN og selv fake NBC, som er en joke.«

Den stærke reaktion over afsløringen skal ses i lyset af, at mange amerikanere i denne tid har større tillid til lokale medier end nationale, viser en undersøgelse fra Pew Research Center.

Sinclair er også den største ejer af lokale tv-stationer i USA med 173 stationer, som strækker sig fra kyst til kyst og når ud til omkring 40 pct. af alle amerikanske hjem.

Netop nu arbejder selskabet på at overtage Tribune Medier for 3,9 mia. dollar, hvilket vil give dem en platform i yderligere 42 amerikanske byer.

Efter at historien er kommet ud, har flere Sinclair-journalister lækket detaljer fra deres kontakter, som binder dem til at læse sådanne tekster op og udsætter dem for bøder, hvis de siger op.

En producer fra et morgenshow i Nebraska sagde dog op alligevel.

»Dette tvinger nærmest lokale nyhedsværter til at lyve for seerne,« sagde Justin Simmons fra KHGI tv til CNN:

»At sige op, er det mindste jeg kunne gøre. Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre mere.«

Der er i samme forbindelse også kommet fokus på, at Sinclair før præsidentvalget lavede 50 interviews med Trump i svingstater, men ingen med Hillary Clinton.

»Jeg vil gå så langt som til at sige, at Trump ikke ville være i det ovale værelse, hvis det ikke var for Sinclair Broadcasting,« sagde Jonathan Beaton, en tidligere journalist på Sinclair tv-stationen WPEC i Florida til Orlando Weekly.

Det skal nævnes, at det er ikke usædvanligt, at tv-værter får tekster stukket i hånden, som de læse op i løbet af en udsendelse, men koordineringen og det politiske indhold har alligevel vakt opsigt.

David Smith, formand for Sinclair-gruppen, har dog afvist kritikken.

»Du kan ikke være seriøs,« sagde han til New York Times:

»Forstår du, at praktisk hvert et ord, der kommer ud af munden på nyhedsværter er skrevet og godkendt af andre.«