Eskalering: Trump truer med at indføre yderligere 100 mia. dollar straftold på kinesiske varer

SAN FRANCISCO – I en dramatisk eskalering har Donald Trump beordret sin regering til at lave en plan for at ramme kinesiske varer med yderligere 100 mia. dollar i straftold.

Præsidenten sagde, at det var en reaktion på Kinas beslutning om at lægge told på amerikanske varer for 50 mia. dollar, herunder sojabønner og en lang række andre amerikanske landbrugsvarer.

Disse kom efter Trumps beslutning den 3. april om at ramme mere end 1.300 kinesiske varer med straftold til en lignende værdi i protest mod Kinas handelspraksis såsom tyveri af intellektuel ejendom.

»I stedet for at rette op på dette, har Kina valgt at skade vores landmænd og producenter,« sagde Trump i en meddelelse fra Det Hvide Hus ifølge Washington Post:

»I lyset af denne urimelige gengældelse, har jeg instrueret USA’s handelsrepræsentant i at overveje om en ekstra straftold på 100 mia. dollar vil være passende (..) jeg har også med støtte fra mit kabinet instrueret landbrugsministeren i at bruge hans autoritet til at implementere en plan for at beskytte vores landmænd og landbrugets interesser.«

Lastbiler læsser containere i Qingdao havn i det østlige Kina. En handelskrig vil også ramme shippingselskaber. Foto: Imaginechina via AP

Det overraskende skridt, som først kom torsdag aften amerikansk østkysttid, er endnu et signal fra den amerikanske præsident om, at han er parat til at kaste sig ud i et langt opgør med Beijing, såfremt Kina ikke bøjer sig for hans krav.

I de seneste dage har hans rådgivere ellers formået at berolige de finansielle markeder ved at sige, at tolden på de 1.300 kinesiske produkter havde til hensigt at kickstarte forhandlinger.

Kina har også signaleret, at den er villig til at eskalere kampen og åbnede torsdag en sag ved Verdenshandelsorganisationen, WTO, mod den amerikanske straftold med argument om, at det er et »alvorligt brud« på de globale handelsregler.