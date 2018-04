Rapport: Trods advarsler vil Trump ud af Syrien inden seks måneder

SAN FRANCISCO - Flere amerikanske medier rapporterer, at præsident Donald Trump på et anspændt møde tirsdag med sit nationale sikkerhedshold og militære ledelse har krævet, at USA slår et endeligt søm i Islamisk Stats kiste og afslutter sin mission i Syrien i løbet af seks måneder.

Trumps krav kommer til trods for, at forsvarsminister James Mattis advarede om, at det er en urealistisk deadline, ligesom den militære stabschef, general Joseph Dunford, sagde, at det ville efterlade et vakuum, som vil give Iran, Tyrkiet og Rusland større indflydelse i regionen.

Erdogan: Håbet om en succes i Syrien er styrket

Trumps svarede tilbage, at de skulle få opgaven løst og brugte det mest af mødet på at klage over, hvor meget krigen koster USA og at Golfstaterne ikke gør mere, fortæller CNN på baggrund af anonyme kilder.

Pentagon har dog afvist, at den har fået en deadline og har sagt, at dens kurs over for Islamisk Stat er uændret, skriver Reuters. Det samme har Det Hvide Hus. Talskvinde Sarah Sanders sagde onsdag, at missionen hastigt bevægede sig mod en afslutning, men fastholdt, at Trump var indstillet på at overlevere Syrien til lokale partnere på en ansvarlig måde.

»Vi ønsker at fokusere på en overgang til lokale myndigheder, som sikrer, at IS ikke kommer tilbage og ødelægger vores fremskridt,« sagde hun.

»Præsidenten har fra begyndelsen fastholdt, at han ikke vil sætte vilkårlige deadlines. Han mål er at vinde kampen. Ikke at sætte et tilfældigt punktum,« fortsatte hun.

Mohammed Abu Adel, leder af det USA-støttede Manbij militærråd sagde i marts til AP, at selvom Trump insisterer på, at Islamisk Stat er »næsten totalt udslettet,« så er der tegn på, at den ekstremistiske gruppe tegn dukker op igen flere steder i Syrien. Foto: AP/Hussein Malla

Ikke desto mindre har rapporten om Trumps deadline udløst stor diskussion i USA og har fået mange til at minde præsidenten om, hvordan han selv tidligere beskyldte sin forgænger Barack Obama og hans daværende udenrigsminister Hillary Clinton for at skabe Islamisk Stat ved at trække USA for tidligt ud af Irak.

»Jeg tror, at IS vil give Hillary Clinton en pris for at være den mest værdifulde spiller. Hendes eneste konkurrent er Barack Obama,« har Trump tidligere sagt:

»En af de ting, som I sikkert har lagt mærke til ved mig, at militært kan jeg ikke lide at sige, hvor jeg er, og hvad jeg gør. Jeg har set denne regering sige, at vi vil angribe den og den dag og på det tidspunkt. Jeg vil ikke sige noget.«

På Fox News, som er Trumps foretrukne tv-station, har Joey Jones, en tidligere sergent i det amerikanske søværn, sagt, at han ikke forstår, hvorfor Trump ved en tilfældig deadline vil bringe noget tilbage, som han var tvunget til at tjene under med Obama i Det Hvide Hus.

Ødelæggelserne som følge af krigen i Syrien er enorme. Her et billede fra Ghouta uden for hovedstaden Damaskus. Foto: AP

USA er kommet for at destruere Islamisk Stat, det er en lang kamp, påpegede han og fremhævede, at dette allerede var meldingen fra forsvarsminister Mattis ved Trumps indsættelse. Men Jones erkendte også, at den lange kamp er lettere for islamisk terrorister, der ikke som politikere fra demokratier skal stå til ansvar over for vælgerne.

Trump har ikke selv specificeret, hvad han vil, men på et pressemøde tirsdag sagde han, at USA skal ud »meget snart.« Han sagde også, at USA over 17 år har brugt syv billioner dollar på krige i Mellemøsten, men »intet, intet har fået ud af det. Ingenting ud over død og destruktion.«

»Så det er på tide. Vi har haft succes mod Islamisk Stat,« sagde præsidenten.

Trump vil lade soldater blive i Syrien i kort tid

I ugen forinden kom han med et lignende budskab i en tale i Ohio, hvilket på det tidspunkt var en melding, der kom bag på Pentagon.

»Lad andre mennesker tage sig af det nu. Meget snart, meget snart, trækker vi os ud,« sagde han: »Vi vil komme tilbage til vores land, hvor vi hører til,« sagde Trump.

I sidste måned rapporterede New York Times ligeledes, at Trump har beordret udenrigsministeriet til at tilbageholde 200 mio. dollars, som er afsat til at hjælpe med genopbygning i Syrien.

Amerikanske generaler frygter imidlertid, at en tilbagetrækning vil underminere arbejdet på at stabilisere tilbageerobrede områder og gøre det lettere for Islamisk Stat at komme tilbage.

Med en total udtrækning vil USA også forråde USA’s allierede i kampen mod Islamisk Stat, herunder syriske kurdere, som de seneste uger er blevet trukket væk fra kampen mod Islamisk Stat som følge af angreb fra Tyrkiet.

En tredje frygt er, at Iran får bedre fodfæste i Syrien, hvilket er som også Israel og Saudi Arabien advarer imod.

USA har i dag omkring 2.000 soldater i Syrien.