Google-ansatte vil stoppe militært samarbejde

Google har givet det amerikanske forsvar lov til at bruge firmaets billedeteknologi til deres militære projekt, der går under navnet "Maven". Projekt Maven involverer brug af kunstig intelligens for at kunne forbedre præcisionen af militære droneangreb.

Det skriver BBC.

De ansatte i Google er dog ikke særligt venligtstillede over for beslutningen om at hjælpe det amerikanske militær med at føre krig. Det skriver de i et åbent brev til Googles administrerende direktør, Sundar Pichai.

»Vi mener, at Google ikke skal være medvirkende til at føre krig. Netop derfor beder vi om, at projekt Maven bliver droppet, og at Google udarbejder en klar politik om, at hverken Google eller Googles samarbejdspartnere nogensinde vil producere krigsteknologi,« skriver de ansatte.

Brevet er blevet underskrevet af 3.100 Google-medarbejdere, herunder flere senioringeniører i virksomheden.

Brevet beskriver, at Google er nødt til at beholde ansvaret for sin egen teknologi hos firmaet selv, og derfor skal det ikke gives videre til Pentagon.

»Vi kan ikke outsource det moralske ansvar, vi har for vores teknologi til en tredjepart. Googles værdier er meget klare: hver eneste af vores brugere stoler på os. Det skal vi værne om,« skriver de ansatte.

Den store modstand mod samarbejdet har fået Googles bestyrelse til at komme med en udtalelse om, at teknologien ikke vil blive brugt til våbenførelse eller styring af droner.

Ifølge brevet er medarbejderne dog bekymrede for, om Google sætter brugernes tillid over styr, og om virksomheden glemmer sit moralske og etiske ansvar.