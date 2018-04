Familie sagsøger læge for at bruge sin egen sæd til befrugtning

Amerikanske Kelli Rowlette blev noget overrasket, da hun fik svar fra Ancestry.com - som beskæftiger sig med slægtforskning - på sin DNA-test. Den viste nemlig, at den person, som hun havde kaldt far i 36 år ikke var hendes biologiske far.

Og som om at det ikke var en stor nok overraskelse for Rowlette, så var der også et match mellem hendes DNA og den læge som i 1981 inseminerede Rowlettes mor. Det skriver BBC.

I starten af 80'erne konsulterede Rowlettes forældre, Sally Ashby og Howard Fowler en læge i Idaho for at få hjælp til at få børn.

Glem alt om storken: Her kommer børnene via dadler, kuglepenne eller slikposer Mange palæstinensiske ægtepar har ikke haft fysisk kontakt i årevis, hvorfor det at stifte familie på traditionel vis er umuligt – men der er fundet en speciel udvej.

Fowler havde dårlig sædkvalitet, og gynækologen Gerald Mortimer tilbød en behandling, hvor man både brugte sæden fra Fowler og sæden fra en universitetsstuderende, som var omtrent 1,8 meter høj med brunt hår og blå øjne.

Familien har efterfølgende sagt, at de ikke ville have gået med til fertilitetsbehandlingen, hvis de havde vidst, at Mortimer brugte sin egen sæd.

Ifølge anklageskriftet græd Mortimer, da han fik at vide, at familien flyttede fra Idaho Falls til Washington. Ifølge familien beviser det, at han vidste Rowlette var hans biologiske datter.

Rowlette har bl.a. sagsøgt den nu pensioneret gynækolog Mortimer for bedrageri, medicinsk uagtsomhed og kontraktbrud.