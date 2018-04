Med øjeblikkelig virkning: Trump vil opstille USA’s nationalgarde på grænsen til Mexico

SAN FRANCISCO – Præsident Donald Trump vil onsdag underskrive en ordre, der med øjeblikkelig virkning gør det muligt at positionere soldater fra USA’s nationalgarde på grænsen til Mexico, sagde USA’s minister for national sikkerhed, Kirstjen Nielsen, på et pressemøde i Det Hvide Hus.

Nationalgarden skal assistere grænsebetjente i støttefunktioner såsom overvågning, og der vil ikke være nogen slutdato på missionen.

Indtil muren er bygget: Trump vil indsætte militæret for at sikre USA’s grænse til Mexico

Det vil i stedet blive afgjort af, hvornår Kongressen får lukket en stribe af kattelemme i den amerikanske lovgivning, som bestemte typer migranter i dag udnytter til at kunne opholde sig ulovligt i USA, sagde Homeland-ministeren.

Hun sagde også, at udsendelsen »for første gang i næsten et årti vil tillade en fuld sikring af vores grænse,« og at hun håbede, at det kunne ske »øjeblikkeligt.

»Vi begynder i dag, og vi arbejder hurtigt,« lød det.

»Truslen er reel, og det er på tide at handle,« fortsatte hun og understregede, at hun har talt med den mexicanske regering, som forstår, at USA gerne vil beskytte sin grænse.

Minister for national sikkerhed, Kirstjen Nielsen, ved en pressebriefing i Det Hvide Hus onsdag. Foto: AP/Evan Vucci

Hvor mange soldater, der skal opstilles, er endnu ikke afgjort. Men ifølge CNN vil de første udsendinger muligvis allerede begynde onsdag aften. Til spørgsmålet om, hvorfor det skal ske så hurtigt, sagde Nielsen, at antallet af illegale migranter typisk vokser i april.

Det er dog langt fra første gang, at en amerikansk præsident sender nationalgarden af sted for at styrke sikkerheden på USA’s sydlige grænse.

I 2010 sendte daværende præsident Barack Obama 1.200 tropper til grænsen. Det skete efter en tværpolitisk opfordring om at styrke indsatsen mod illegal indvandring og vold på grænsen.

I 2006 sendte præsident George W. Buch 6.000 tropper fra nationalgarden til grænsen for at assisterer grænsebetjente i deres arbejde.

Ifølge AP overvejer Det Hvide Hus en model, der ligner Bush-beslutningen, hvor tropper udelukkende assisterer, men ikke udfører reelle politiopgaver såsom at tilbageholde illegale migranter.