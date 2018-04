Vildere end Hollywood: New York-retssag åbner døren til, hvordan lejemordere opererer

SAN FRANCISCO - Globale smuglernetværk, ulovlige våben, hævn og soldater, der er blevet lejemordere.

Ingredienserne i en retssag, som i denne uge udfolder sig i New York, er på mange måder vildere end Hollywood og giver et fascinerende indblik i, hvordan professionelle lejemordere og kriminelle netværk arbejder globalt.

Juryen vil høre om Paul Le Roux, en sydafrikansk krypterings software-ingeniør, som blev chef for et kriminelt imperium, der opererede på fire kontinenter og smuglede metamfetamin fra Nordkorea, solgte missilteknologi til Iran og fragtede kokain fra Mexico til Texas.

De tre mænd i centrum er Joseph Hunter, en 52-årig tidligere sergent, som trænede amerikanske specialstyrker samt Adam Samia, en tidligere skarpskytte i det amerikanske forsvar, og Carl Stillwell, en tidligere våbeninstruktør.

De var ansat som muskelmænd til at gøre Roux' beskidte arbejde såsom et mord i 2012 i Filippinerne på en ejendomsmægler ved navn Catherine Lee, som blev skudt i hovedet og derefter fik sit lig blev dumpet fra en varevogn på en tom byggegrund.

»Disse mænd er kriminelle, og de begik brutale mord,« sagde anklageren Patrick Egan ved sagens åbning ifølge The Daily Beast.

2012 var også det år, det hele endte, da Roux, der er i 40’erne, efter mere end 20 år som krimikonge blev anholdt i Liberia.

Han er siden valgt at samarbejde med den amerikanske anklagemyndighed og ventes fra vidnestolen at fortælle, hvordan hans ansatte etablerede selskabet Echelon Associates, som hyrede tidligere soldater som bodyguards på sine ture til Afrika for at købe guld og sende ulovlige våben, fremgår det af retspapirerne.

Han ventes også at fortælle, at en af disse bodyguards, David Smith, blev myrdet, da han i 2010 blev taget i at stjæle guld, og hvordan Hunter indtog hans plads og hyrede Samia og Stillwell til at udføre mordplottet mod Lee.

Hunter, der blev arresteret i 2013, er allerede idømt 20 års fængsel for sammen med en gruppe andre mænd at planlægge et mord på en amerikansk narkoagent i Thailand og en af hans meddelere. Men i oktober rejste den amerikanske anklagemyndighed en ny anklage; mordplottet mod Lee på vegne af Roux og hyringen af Samia og Stillwell til at gennemføre det.

Ud over Roux’ vidneudsagn ventes en hemmeligt optaget video fra Phuket, hvor Hunter boede på tidspunktet, at underbygge historien. Ifølge New York Times kan Hunter her høres tale om de mænd, som han hyrede til mordet på narkoagenten, ligesom han taler om andre personer, som han tidligere har dræbt for Roux.

Alle tre mænd nægter sig skyldige.

Samia har f.eks. kun indrømmet, at han arbejdede med Hunter i Afrika med at beskytte forretningsmænd, der købte guld og sendte det til Hong Kong eller Dubai. Mens Stillwell har forklaret, at Samia under et møde med Lee i Filippinerne, men at det var Samia, der skød hende og dumpede hendes lig.