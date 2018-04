YouTube-attentatskvindes far advarede politiet forud for skyderiet

Faderen til den 39-årige Nasim Najafi Aghdam - som ifølge flere amerikanske medier sent tirsdag dansk tid skød tre YouTube-medarbejdere ved firmaets hovedkvarter - advarede politiet om, at hans datter muligvis var på vej mod YouTubes hovedkvarter, fordi hun hadede firmaet.

De tre medarbejdere fra Youtube - en mand og to kvinder - er blevet bragt til et nærliggende hospital, hvor mandens situation er kritisk.

Nasim Aghdam skød sig selv efterfølende og er afgået ved døden.

Ifølge The Telegraph var Aghdam meget vred på den amerikanske videotjeneste, som er ejet af Google, for at stoppe med at betale for de videoer, som hun havde lagt på sin youtube-kanal.

YouTube-brugere kan tjene penge på videodelingstjenesten, såfremt de lever op til en række kriterier, såsom at have en vis mængde brugere, og at det producerede indhold ikke indeholder upassende materiale.

Nasim Aghdams far, Ismail Aghdams, fortæller til nyhedsbureauet AP, at han allerede mandag meldte sin datter savnet, da hun ikke havde taget sin telefon i to dage.

Ifølge Ismail blev han ringet op af det lokale politi natten til tirsdag, da man havde fundet datteren sovende i en bil. Og det var i dette telefonopkald, at Ismail angiveligt advarede politiet, at hun måske var på vej YouTubes hovedkvarter.

Lokalt politi har bekræftet, at man har fundet en kvinde med det samme navn, som attentatskvinden natten til tirsdag, men man vil ikke be- eller afkræfte, om man blev advaret af faderen.