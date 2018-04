Politikilder: Mistænkt i YouTube-skyderi gik efter kæresten

En skudepisode sent tirsdag dansk tid ved YouTubes hovedkvarter i Californien ser ud til at være resultatet af en privat uoverensstemmelse.

Det oplyser to unavngivne embedsmænd til ABC News.

Skyderi ved YouTubes hovedkvarter: Mistænkt attentatkvinde fundet død

Hændelsen synes ikke at være terrorrelateret, siger kilderne.

Samtidig oplyser unavngivne politikilder til den lokale avis The Mercury News, at den kvindelige mistænkte gik efter sin kæreste. Der skal have været tale om et opgør som følge af en konflikt i hjemmet.

Disse oplysninger er ikke bekræftet fra officielt hold.

Kvinden er ifølge politiet i San Bruno fundet død på stedet. Hun har angiveligt har skudt sig selv.

Politiet oplyser videre, at tre andre personer er bragt til et nærliggende hospital med skudsår.

En 36-årig mand er i kritisk tilstand. Tilstanden hos en 32-årig kvinde beskrives som alvorlig, mens en 27-årig kvinde er lettere såret.

Andre Campbell, en traumekirurg på San Francisco General Hospital, fortæller ifølge ABC News, at de tre skudofre er vågne og klar over, hvad der er sket.

En fjerde person er bragt på et andet hospital i nærheden. Vedkommende pådrog sig en ankelskade under flugten fra stedet.

Politiet mener, at den mistænkte kvinde åbnede ild på et udendørs spisested ved YouTube omkring frokost. Her skød og sårede hun mindst tre personer. Derefter vendte hun pistolen mod sig selv.

Kvinden menes at være i 30'erne og er i flere amerikanske medier identificeret med navns nævnelse.

Flere medarbejdere skrev på Twitter, at der udspillede sig en skudepisode på stedet, og at folk havde barrikaderet sig på kontorer. Senere blev flere medarbejdere evakueret fra bygningen.

I alt arbejder der omkring 1700 mennesker på YouTubes kontorer i San Bruno lige syd for San Francisco.

Præsident Donald Trump skriver på Twitter, at han er blevet orienteret om skyderiet.

- Vores tanker og bønner går til alle de, der har været involveret.

Kilder: Årsag til YouTube-skyderi skal findes i hjemmet

- Tak til vores fænomenale betjente og ambulancereddere, der er på stedet, skriver præsidenten.

Kvindelige gerningsmænd bag masseskyderier er sjældne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

En nylig analyse fra The Washington Post viser, at ud af 150 skyderier med flere end fire ofre siden 1966 står kvinder bag de tre.