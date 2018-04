Donald Trump truer med en ny runde straftold mod Kina

SAN FRANCISCO

USA’s præsident Donald Trump ryster ikke på hænderne i den simrende handelskrig med Kina.

I stedet at forsøge at dæmpe gemytterne afslørede hans regering tirsdag en plan om at ramme flere end 1.300 kinesiske industriprodukter med en told på 25 pct. som straf for årtiers statsstøttet tyveri af intellektuel ejendom.

Kina svarer USA igen: Lægger told på 128 amerikanske varer

Listen, som omfatter alt fra tv-komponenter til opvaskemaskiner og litium-batterier, vil samlet set ramme importvarer som sidste år udgjorde en værdi på 50 mia. dollars.

»Dette er et passende niveau både i lyset af den estimerede skade på den amerikanske økonomi og for at dæmme op for skadelige handlinger, politikker og praksis fra kinesisk side,« lød det tirsdag i en rapport fra kontoret for USA’s handelsrepræsentant, Robert Lighthizer.

Den sagde også, at produkterne var blevet udvalgt efter, hvilke der har særlige fordele af kinesiske industripolitikker, herunder strategien kaldet ”Made in China 2025,” der sigter efter at Kina skal dominere strategiske nøgleteknologier.

Amerikansk landbrug kan blive hårdt ramt af handelskrigen med Kina Foreløbig tyder meget dog på, at handelsdiplomatiet får en chance, før en handelskrig for alvor får lov til at eskalere.

Ifølge Financial Times er der tale om den mest aggressive reaktion på handelsområdet fra amerikansk side, siden præsident Richard Nixon i 1970’erne normaliserede de diplomatiske relationer til Kina.

Skridtet kommer oven på offentliggørelsen af en undersøgelse af Beijings håndtering af intellektuel ejendom, som Donald Trump beordrede iværksat sidste år og har fået USA til at indlede en sag mod Kina ved Verdenshandelsorganisationen, WTO.

»Vores relation til Kina er god, og sådan har vi tænkt os at fastholde det,« sagde Trump tirsdag fra Det Hvide Hus.

»Men vi nødt til at gøre noget alvorligt for at mindske handelsunderskuddet,« fortsatte han med henvisning til USA’s 375 mia. dollar store handelsunderskud med Kina.

Han fremhævede også, Kinas tyveri af intellektuelle rettigheder, som præsidenten vurderede udgør i nabolaget af 200 til 300 mia. dollar.

Kinas ambassade i Washington har i en udtalelse fordømt og udtalt stærk modstand mod planerne om straftold.

»Som et kinesisk ordsprog siger, er det kun høfligt at gøre gengæld,« lød det fra ambassaden, der tilføjede, at Kina vil svare igen med skridt på et lignende niveau.

Kina har foreløbig indført told mod en række amerikanske primært fødevareprodukter som reaktion på USA’s straftold på stål- og aluminiumimport.