Første straf i Rusland-undersøgelse: Advokat, der indrømmede at lyve for FBI, har fået 30 dage

SAN FRANCISCO - En advokat blev tirsdag idømt 30 dags fængsel for at lyve for FBI i den igangværende kulegravning af Ruslands forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg og mistanken om, at personer fra Trumps kampagneteam har samarbejdet med Moskva.

Alex van der Zwaan, en 33-årig hollænder, er den første, der er blevet straffet som led i efterforskningen. Van der Zwaan, der tidligere samarbejdede med Trumps daværende kampagnechef Paul Manafort, blev også idømt en bøde på 20.000 dollar.

Den hollandske advokat erklærede sig skyldig i at have løjet til FBI om sine kontakter til Rick Gates, en anden tidligere Trump-rådgiver, og om en person, som FBI har vurderet har forbindelser til den russiske forsvarsefterretningstjeneste, GRU.

Ud over van der Zwaan har tre andre personer erklæret sig skyldige i at lyve til den særlige undersøger Robert Mueller og hans efterforskere. Disse er Michael Flynn, Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver; George Papadopoulos, en tidligere udenrigspolitisk rådgiver samt Rick Gates.

Den særlige undersøger Robert Mueller. Foto: J. Scott Applewhite/AP

Stafudmålingen mod van der Zwaan kan være en guide til, hvad der venter dem. Van der Zwaan havde risikeret op mod seks måneders fængsel.

Sagen mod van der Zwaan er ikke direkte relateret til Rusland-efterforskningen, men har afsløret nye detaljer om sagen mod Manafort, som bl.a. står anklaget for pengehvidvask, men har nægtet sig skyldig.

Præsident Donald Trump har gentagne gange benægtet, at der var noget samarbejde mellem hans kampagneteam og Rusland. Tirsdag sagde han også til journalister i Det Hvide Hus, at ingen præsident har ført en hårdere kurs mod Rusland end ham.

»Hvis vi kunne komme overens med Rusland, ville det være godt – ikke skidt. Og det er næsten alle enige i; undtaget meget dumme mennesker,« sagde han.