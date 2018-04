Medier: Skud affyret i YouTubes hovedkvarter i Californien

SAN FRANCISCO - Amerikanske medier rapporter, at der er blevet affyret skud i YouTubes hovedkvarter i San Bruno nær San Francisco, Californien.

Det er endnu meget sparsomt med oplysninger om, hvor der helt præcist foregår, men en ansat ved navn Vadim Lavrusik har tweeted, at han hørte skud og så folk løbe.

»Nu barrikaderet i et rum med kollegaer,« skriver han.

En anden ansat, Tood Sherman, tweetede, at han sad i et møde, da han hørte folk begynde at løbe.

»Troede først, at det var et jordskælv.«

Ifølge den lokale tv-station, KTVU, er politiet massivt til stede på scenen for at håndtere situationen. Ambulancer er også ankommet, og politiet advarer folk om at blive væk.

»Vi er rykket ud til en aktiv skudsituation. Blev venligst væk fra Cherry Avenye og Bay Hill Drive,« udtaler San Bruno politi i et tweet.

Google, som ejer YouTube, har også reageret på Twitter og sagt, at »den koordinerer med myndighederne og vil udsende yderligere oplysningerne, når det er muligt.«