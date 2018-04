SAN FRANCISCO – Præsident Donald Trump sagde tirsdag, at han planlægger at indsætte USA’s militær på grænsen til Mexico, indtil der er bygget en mur til at opretholde »ordentlig sikkerhed.«

»Vi vil gøre noget med militæret, indtil vi kan få en mur og får ordentlig sikkerhed,« sagde Trump til journalister i Det Hvide Hus og tilføjede, at han har diskuteret ideen med forsvarsminister James Mattis.

Dette uddybede han senere ved et fælles pressemøde med de tre præsidenter fra Estland, Letland og Litauen.

»Grænsen til Mexico er meget ubeskyttet af vores love. Vi har forfærdelige, forfærdelige og svage love,« lød det fra Trump.

»Så vi forbereder os på, at militæret skal sikre vores grænser. Vi har et møde om det snart. Det er noget, vi er nødt til at gøre,« fortsatte han.

Trump underskrev i sidste måned modvilligt et budget, som afsatte flere penge til forsvaret, men kun få midler til at bygge muren på grænsen til Mexico, som var et af hans støre løfter i valgkampen. Foto: Gregory Bull/AP

Præsidenten klagede også over, at USA's love i dag dikterer grænsebetjente, at de kun må arrestere, men derefter må løslade ulovlige migranter, hvorefter de ifølge Trump ofte ikke møder op til deres retssager, når de afholdes år senere.

»Men det vil vi gøre noget ved snart. Forhåbentlig vil Kongressen tage sig sammen,« sagde Trump.

Meldingen fra præsidenten kommer efter, at han i de seneste dage i en strøm af tweets har klaget over både sikkerheden på grænsen såvel som USA’s migrationslove. Retorikken indikerer en tilbagevenden til den hårde linje i udlændingepolitikken, som Trump fremførte under valgkampen.

Trump kalder en karavane med 1.200 fattige for en trussel mod USA Præsidenten truer Mexico og kræver barske udlændingelove. Samtidig aflyser han aftale om unge illegale indvandrere.

På pressemødet forklarede han ikke, hvad der har forværret situationen så meget, at det er nødvendigt at sætte militæret ind. Men en ting, som har fået stor opmærksomhed, er en karavane af over 1.000 fattige migranter fra Honduras, som er på vej igennem Mexico mod den amerikanske grænse. Det har fået Trump til at beskylde Mexicos regering for at uhindret at lade migranter bruge Mexico som et transitland for at komme til USA.

Trump tilføjede dog, at Mexico efter hans opsang nu faktisk synes at gøre noget ved det.

»Det tror jeg, at den gør nu. For 12 minutter siden er den (karavanen) blevet splittet op. Men lad os se, hvad der sker,« sagde Trump og lavede her en parallel til de igangværende genforhandlinger af den nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, som ifølge præsidenten har været »fænomenal« for Mexico, men »forfærdelig og pinlig« for USA.

Det amerikanske forsvarsministerium har ikke udtalt sig om præsidentens krav om at indsætte militæret.