Overlevende fra skoleskyderi i Florida har fået udleveret gennemsigtige skoletasker

Eleverne på skolen Marjory Stoneman Douglas High i Florida, var mandag tilbage i klasselokalerne efter det skoleskyderi, der i februar kostede 17 mennesker livet.

Skudepisoden førte til en omfattende kampagne for at få strammet den amerikanske våbenlovgivning. Det kulminerede den 24. april i store protester over hele USA og i en række andre lande.

Det har også ført til sikkerhedsændringer på skolen, hvor eleverne nu er blevet udstyret med gennemsigtige rygsække til deres ejendele. De skal også bære rundt på et obligatorisk identifikationsskilt, og ifølge BBC overvejer skolen også på et tidspunkt at indføre metalscannere inspireret af dem, man kender fra lufthavnen.

Rygsækkene har ikke fået en udpræget varm velkomst blandt eleverne, hvoraf flere betvivler, at initiativet gør dem mindre sårbare over for skudepisoder.

Mange elever påpeger desuden, at de føler sig som indsatte fanger uden privatliv. Det gælder særligt pigerne, som har fået sværere ved at medbringe hygiejneartikler på diskret vis. Andre kritikere lægger vægt på, at taskerne ikke kunne have afværget et skoleskyderi som det den 14. februar, hvor den 19-årige gerningsmand ikke længere var elev på skolen.

Flere studerende har udstyret deres ryksække med et prisskilt på 1,05 dollars - svarende til godt 6 kr. - i protest. Det er ment som en direkte kritik af politikerne - og særligt det bidrag, Marco Rubio, Floridas senator, fik af våbenlobbyen i skikkelse af NRA, da han forsøgte at vinde den republikanske nominering til præsidenvalget i 2016.

Hjernerne bag kampagnen hævder at have divideret beløbet med antallet af studerende i delstaten og dermed at have sat pris på deres liv. På Twitter poserer flere af eleverne med deres nye tasker. En af dem, Carmen Lo, har suppleret prisskiltet med en stor seddel, der samtidig eliminerer taskens formål.

»Denne rygsæk er formentlig mere værd end mit liv,« står der.

Flere andre har fulgt hendes eksempel og har stoppet papir i taskerne, som gør det umuligt at se indholdet.

This backpack is probably worth more than my life #trends #NeverAgain pic.twitter.com/sVAfRbt12R— Carmen Lo // #NEVERAGAIN (@xo_karmin_ox) 2. april 2018

Andre har reageret på de nye tasker med humor.

»Du vil nu være i stand til at se, at jeg har min telefonoplader med mig. Nej, du må ikke låne den (du må heller ikke få mit tyggegummi),« skriver Tyah-Amoy Roberts.