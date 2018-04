Frygt for skoleskyderi: Kineser sendt hjem efter våbenkøb og »underlig« opførsel

Han har ikke truet hverken lærere eller andre studerende, og en af hans venner siger, at han aldrig har talt om at skade sig selv eller andre.

Alligevel er en 26-årig kinesisk udvekslingsstuderende fra University of Central Florida, Olando, blevet udvist af USA og identificeret som en mulig skoleskyder.

Det skriver Washington Post.

Ifølge chefen for universitets politistyrke, Richard Beary, er der blevet hejst »det ene røde flag efter det andet« i forhold til den 26-årige studerende.

I løbet af januar og februar begyndte den unge mand nemlig at købe våben - to styk - og en betydelig mængde ammunition. Derudover vakte det myndighedernes opmærksomhed, at han købte en spritny Chevy Corvette, farvede sit hår og begyndte at pjække fra skole.

Richard Beary anerkender, at forandringerne ikke i sig selv var nok til at mistænke den kinesiske mand for at have planer om et forestående angreb.

Ikke desto mindre begyndte hans venner, bofælle og medarbejdere på universitet at berette om en »person i krise«, forklarer han.

»Hvis vi går tilbage og ser på nogle af de skoleskyderier, der har været over hele landet, ved vi, at det ofte begynder med, at gerningsmanden ændrer opførsel,« siger han til avisen og fortsætter.

»Jeg tror, at der var ved at ske en katastrofe, og vi stoppede det«.

Den kinesiske studerende blev afhørt den 2. februar og indrømmede, at han for nylig havde købt en riffel af modellen LWRC 300 Blackout.

Han forklarede, at han aldrig havde prøvet at affyre det, og at han havde gemt det væk i et kælderrum. Han havde primært købt det, fordi han godt kunne lide at kigge på det, forklarede han.

Senere begyndte han at blive væk fra sine timer og forsømt at leve op til kravene for at have ophold i landet, og politiet vurderede, at »der var ved at ske noget med den her person«, ifølge Richard Beary.

Den studerende blev tilbageholdt af myndighederne den 7. februar for at have problemer med sin visa og muligvis overtræde landets våbenlovgivning.

Den 21. marts blev han udvist af landet og sendt tilbage til Kina. Han har nu fået forbud mod at vende tilbage til USA i mindst ti år.

USA er i løbet af 2018 blevet ramt af flere skoleskyderier, blandt andet da 17 personer blev dræbt på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida i februar.