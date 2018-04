Mere end 4.000 æg er ødelagt: Beholder i fertilitetsklinik brød sammen

En fertilitetsklinik i den amerikanske delstat Ohio har mistet mere end 4.000 æg og fostre i de tidligste stadier, efter klinikkens beholder brød sammen, og temperaturen blev fordoblet.

Det skriver bl.a. CNN.

I alt 950 familier menes at være berørt af fejlen, som skete i begyndelsen marts.

»Den tekniske måde, hvorpå æggene og embryoerne (fostre i den tidlige udviklingsperiode, red.) opbevares i disse frysebeholdere, gjorde det kompliceret at fastslå, hvor mange prøver og herunder patienter, der var berørt. Det er med et knust hjerte, at vi kan oplyse, at det er usandsynligt, at nogen af prøverne er levedygtige,« lyder det i et brev fra fertilitetsklinikken, der er tilknyttet universitetshospitalet i Cleveland.

Fejlen skete, da temperaturen i den flydende nitrogen-beholder pludselig steg.

Det har vist sig, at et alarmsystem, som er koblet til beholderen, var slukket, hvorfor personalet på stedet ikke blev orienteret om temperaturændringerne.

»Vi ved ikke, hvem der havde slukket for systemet, ligesom det er uvist, hvor længe det har været det. Det virker til at have været slukket i en rum tid. Vi er stadig ved at lede efter svar,« lyder det endvidere i brevet.

Fertilitetsklinikken har valgt at refundere de gebyrer, der er forbundet med at få opbevaret eksempelvis æg, ligesom man de næste syv år ikke vil opkræve gebyret, skriver CNN.

Nye beholdere og alarmsystemer skulle ligeledes være blevet installeret i klinikken, lyder det.

For 42-årige Marlo Emch, der er en af de berørte, som højst sandsynligt har mistet sine nedfrosne æg, er udsigten til at blive gravid igen længere væk end nogensinde.

»Chancerne er meget, meget små. Jeg har det som om, at jeg skal igennem en periode med stor sorg,« fortæller hun til nyhedsbureauet AP.