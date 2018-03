Hvad har du lavet de seneste fem år? USA vil tjekke immigranters sociale medier

Hvis du ønsker at immigrere til USA, skal du måske passe på med at være alt for kritisk over for den store nation.

Immigranter har været et af de helt store fokuspunkter for Donald Trump og hans regering, og nu vil man kræve ret til at gennemgå potentielle immigranters sociale medier for de seneste fem år.

Det skriver CNN.

Det mulige tiltag blev torsdag annonceret fra det amerikanske indenrigsministerium. Tiltaget er en forlængelse af det arbejde som Obamas regering satte i værk i kølvandet på terrorangrebet i den californiske by San Bernardino i 2015.

Tiltaget vil gælde næsten alle, der søger immigrantvisum til USA. Det vil gælde konkrete sociale medier, som regeringen bestemmer, men der vil også være mulighed for at udvælge andre sociale medier, der ikke ender med at stå eksplicit.

Der er dog ikke tale om noget, som træder i kraft med det samme. Fredag vil indenrigsministeriet sende tiltaget i en 60 dage lang offentlig høring.

Ifølge CNN forventer regeringen, at omkring 15 millioner potentielle immigranter vil blive påvirket af reglerne, hvis de går igennem.

Kritikere af forslaget peger på, at ikke alene er det et stort indgreb i retten til privatliv, men det vil også besværliggøre visum-processen så meget, at kritikerne frygter, at flere vil undlade at søge og i stedet illegalt immigrere til USA.

På den anden side mener regeringen, at tiltaget er nødvendigt i kampen mod terror. En af terroristerne bag angrebet i San Bernardino, som var immigreret til USA, havde via et pseudonym advokeret for jihad. En konto som myndighederne ikke fandt frem til.