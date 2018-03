Trump vil hente tropper hjem fra Syrien meget snart

USA's præsident, Donald Trump, vil trække amerikanske tropper ud af Syrien "meget snart".

Det meddeler han torsdag på et besøg hos fabriksarbejdere i delstaten Ohio.

Her kalder han det amerikanske engagement i Mellemøsten "spild af syv billioner dollar".

- Vi trækker os ud af Syrien, altså, meget snart. Lad de andre mennesker tage sig af det nu, siger præsidenten til stor jubel blandt tilhængerne.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Trump nævner i sin tale intet om, hvem "de andre mennesker" er, men Rusland og Iran har også et stort antal tropper i landet, hvor de støtter Bashar al-Assads regeringsstyrker.

Donald Trump siger, at det er lykkedes at drive den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) ud af landet.

- Vi har snart overtaget 100 procent af kalifatet, som de kalder det - nogle gange kalder man det "land". Vi tager det hele tilbage hurtigt, hurtigt, siger præsidenten.

USA har flere end 2000 tropper udstationeret i det østlige Syrien. Her samarbejder de med lokale militser i kampen mod Islamisk Stat.

Trumps udmelding torsdag står i skarp kontrast til USA's officielle strategi, der blev annonceret i januar under den nu fyrede udenrigsminister, Rex Tillerson.

Tillerson argumenterede for, at USA skulle beholde sine tropper i Syrien for at forhindre IS og al-Qaeda i at vende tilbage.

Efter Rex Tillerson blev fyret som udenrigsminister, vil præsidenten altså tilsyneladende trække sine tropper hjem hurtigst muligt.

- Vi har brugt syv billioner dollar i Mellemøsten. Og ved I, hvad vi har fået ud af det? Intet, siger Donald Trump ifølge AFP.

Ifølge det amerikanske udenrigsministerium er der ingen officielle planer om at trække amerikanske tropper ud af Syrien, skriver nyhedsbureauet Reuters.