"Kuffertmorder" er blevet henrettet i Texas

Mandag rundede Rosendo Rodriguez 38 år. Tirsdag blev han den syvende amerikaner, som har fået en dødelig sprøjte i 2018. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det foregik i Texas, der i de første tre måneder af året nu har foretaget fire henrettelser. Delstaten har henrettet flere indsatte end nogen anden, siden dødsstraffen blev genindført i Texas i 1982.

I amerikanske medier gik Rodriguez under navnet "the suitcase killer" - "kuffertmorderen". Det skyldtes omstændighederne omkring den forbrydelse, der førte til hans dødsdom. Det var drabet på den 29-årige Summer Baldwin i 2005 i Lubbock, Texas.

Efter at have dræbt kvinden, som retten har beskrevet som en »prostitueret narkomisbruger«, puttede han liget i en kuffert og dumpede det i en affaldscontainer. Kufferten blev sporet af politiet, som kunne konstatere, at den var blevet købt kort før drabet og betalt med et kreditkort tilhørende Rodriguez. Desuden blev Baldwins blod senere fundet i et hotelværelse, hvor Rodriguez havde boet.

Rodriguez blev anholdt, tre uger efter en tilfældig mand fandt kufferten med det ubehagelige indhold. Rodriguez indrømmede ifølge anklageren efterfølgende drabet, som skulle være foregået ved kvælning, men han hævdede, at der var tale om selvforsvar. Ifølge den dømte havde kvinden trukket en kniv mod ham, efter de havde haft samleje med begges samtykke.

Han har også erkendt at have dræbt en 16-årig pige på lignende vis i 2004. Også hendes lig blev fundet i en kuffert. Hans navn er koblet sammen med seksuelle overgreb mod fem kvinder.

Men han strittede imod sin dødstraf. Ifølge Reuters forsøgte Rodriguez indtil sidste øjeblik at få skånet sit liv. Hans advokater søgte domstolsprøvelse efter at have rejst spørgsmål ved resultaterne af de lægefaglige undersøgelser af Baldwin.

Men højesteret afviste hans appel under en time før den planlagte henrettelse, beretter Reuters.

Ifølge CBS News blev talte han uafbrudt i syv minutter, da han blev spurgt, om han ønskede at sige et sidste ord. Han opfordrede bl.a. til et boykot af samtlige virksomheder i Texas med det formål at presse delstaten til at sætte en stopper for dødsstraf.

Texas var i fjor den delstat, der tegnede sig for flest henrettelser - i alt 7. På nationalt plan blev 23 fanger henrettet i USA i 2017.