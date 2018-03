USA undersøger en hel stribe mistænkelige pakker

I USA blev adskillige mistænkelige pakker i løbet af mandag sendt til forskellige adresser med relation til militæret og efterretningstjenester i USA.

Det skriver NBC News, der mener at vide, at det drejer sig om et halvt dusin pakker.

Ifølge mediet blev den første pakke, der angiveligt indeholdt eksplosive komponenter, opdaget mandag morgen på det nationale forsvarsuniversitet ved det nationale militærkompleks Fort McNair i det sydvestlige Washington. Det førte hurtigt til en evakuering af bygningen.

Kattehår kobler kvinde til attentatforsøg på Obama

Senere på dagen dukkede flere pakker op rundt omkring på pakkekontorer, der tager sig af at sortere post til bl.a. CIA og Det Hvide Hus, samt ved faciliteter tilhørende den amerikanske hær.

Ifølge NBC News blev pakkerne hurtigt sikret. Nogle af dem indeholdt et følgebrev, som af en kilde er blevet beskrevet som »forstyrrede« og »rablende«.

Pakkerne bliver nu undersøgt nærmere af FBI, der bl.a. skal afgøre, om der er tale om falske eller funktionelle eksplosiver.

Mistænkt seriebomber bag eksplosioner i Texas er død

Ifølge de amerikanske medier mener myndighederne ikke, at pakkerne har relation til sagen om pakkebomber, der tidligere på måneden rystede borgerne i Austin, Texas.

Her blev to mænd dræbt og flere personer såret, da flere pakker eksploderede over en periode på tre uger fra den 2. marts. Nogle af pakkerne blev leveret på dørtrinet til privatpersoner, mens andre blev opdaget på pakkecentre.

Den formodede gerningsmand var 23-årige Mark Conditt, en arbejdsløs hvid mand fra Pflugerville, en forstad til delstatens hovedstad Austin. Han begik selvmord ved at springe sig selv i luften under en politijagt onsdag i sidste uge. Politiet undersøger stadig, om der kan være flere af hans farlige pakker i omløb, samt om han kan have fået hjælp til at fremstille eller levere dem.