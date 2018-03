Var klar til nødlanding: Heldig pilot fik genstartet flymotor i sidste øjeblik

Det var aldrig sket før, fortalte Chad Barber efterfølgende, da han sendte den nervepirrende video ud på de sociale medier.

Videoen, som man kan se herover, viser, hvordan den 26-årige pilot var i gang med at øve sig i sit todækker-fly ud for Coral Springs i Florida, da motoren pludselig sætter ud.

Barber får rettet flyet op og sendt det i kurs mod jorden, mens han forsøger at genstarte motoren. Da det ikke ser ud til at ville lykkes, gør han klar til at nødlande på en grusvej - men så får han, i sidste øjeblik, gang i motoren igen og undgik dermed den alternative og langt fra ufarlige landing.

Todækker-flyet, som Barber fløj i, var en Pitts Special. Læs mere om det her.

Videoen er fra maj 2017, men Chad Barber har valgt at dele videoen for at vise, hvordan han klarede situationen og måske inspirere og guide andre piloter, måtte de komme ud for samme situation.