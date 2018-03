Kongresmedlem: Mistænkt seriebomber fra Texas kaldte sig selv »psykopat« i video

Der var ingen anger at spore hos den 23-årige mand, der mistænkes for at have stået bag en hel stribe pakkeeksplosioner i Texas de forgangne uger. I hvert fald ikke i den 25 minutter lange video, som den formodede gerningsmand optog, før han sprængte sig selv i luften under en politijagt onsdag.

Videoen er blevet beskrevet som en tilståelsesvideo, og politiet har ikke tidligere løftet sløret for indholdet. Men det gjorde kongresmedlemmet Michael McCaul lørdag, da han holdt pressekonference om eksplosionerne, der har kostet to mænd livet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Han refererede til sig selv som en psykopat. Han viste ingen anger, faktisk spurgte han sig selv, hvorfor han ikke følte nogen anger for det, han havde gjort,« sagde McCaul ifølge nyhedsbureauet.

Mistænkt seriebombemand optog tilståelsesvideo før selvmord

»Det er svært at forestille sig, hvordan man kan være så syg, at man kan begå bombardementer og slet ikke føle anger.«

Politiet har identificeret bombemanden som den 23-årige Mark Conditt, en arbejdsløs hvid mand fra Pflugerville, en forstad til delstatens hovedstad Austin, hvor eksplosionerne har været rettet mod.

Et gammelt skolebillede af Mark Conditt fra 2010. Foto: AP

Den 23-årige er mistænkt for at have efterladt tre pakkebomber uden for private hjem siden den 2. marts. De første mange ofre - inklusive de to dræbte på 39 og 17 år - var enten sorte eller latinamerikanske, og derfor opstod der hurtigt spekulationer om, om gerningsmanden kunne have et racistisk motiv.

Mistænkt seriebomber bag eksplosioner i Texas er død

Foruden bomberne, der var efterladt på trappetrin, mistænkes Conditt for at have aktiveret en bombe med en snubletråd og sendt mindst to pakkebomber via FedEx. Den ene gik af på et transportbånd i et pakkecenter.

Adskillige hundrede efterforskere deltog i den tre uger lange jagt på en frygtet seriebomber. Det var FedEx-pakkerne, der ledte myndighederne på sporet af den unge mand. Betjente var sat efter hans bil, da han trak ind til siden og detonerede en sprængladning i bilen og dermed begik selvmord.

Dermed er politiets eneste bevismateriale ifølge McCaul nu tilståelsesvideoen. Politiet efterforsker stadig gerningsmandens motiv og undersøger, om han kan have fået hjælp til at bygge eller placere sprængladningerne.