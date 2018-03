Kvinde fik rejsebevis på 60.000 kroner for opgive sin plads på overbooket fly

Det er ikke usædvanligt, at flyselskaber overbooker deres flyafgange ved at sælge flere billetter, end der er pladser på flyet.

Det skyldes, at der typisk er flere passagerer, som af forskellige årsager ikke møder op ved gaten. Indimellem sker det dog, at alle passagerer dukker op.

Netop det var tilfældet, da et United Airlines-fly torsdag skulle flyve fra Washington D.C. til Austin i Texas, skriver Buzzfeed.

Flyselskabet var derfor nødsaget til at skære ned på antallet af passagerer, da der ikke var sæder nok på flyet til de fremmødte.

Og den proces valgte amerikanske Allison Preiss, der havde billet til flyafgangen, at dele med omverdenen via Twitter.

»United Airlines tilbyder et rejsebevis på 1.000 dollars (ca. 6.000 kr., red.) på en oversolgt afgang. Hvis ingen tager imod tilbuddet, vil de smide den passager af, hvis billet var billigst, ved at hive dem ud af boardingkøen. På en afgang de overbookede. Uvirkeligt,« lød det således fra amerikaneren i det første tweet.

.@united offering $1K in travel credit for an oversold flight. If nobody bites, they will kick off the lowest fare passenger by pulling them out of the boarding line. For a flight that THEY oversold. Unreal.— Allison Preiss (@allisonmpreiss) 22. marts 2018

Kort efter viste det sig, at Allison Preiss faktisk var den passager, som havde købt den billigste billet. Hun blev derfor trukket ud af køen.

»De smider mig af denne afgang,« lød det bl.a. fra amerikaneren i et nyt tweet.

Ifølge Allison Preiss endte United Airlines med at give hende et rejsebevis på hele 10.000 dollars svarende til over 60.000 kr., som hun kan bruge til rejser med selskabet.

»De har virkelig ikke lyst til at give mig kontanter,« skriver hun.

This is how badly United didn’t want to give me cash: pic.twitter.com/sI7vmbeB2Q— Allison Preiss (@allisonmpreiss) 22. marts 2018

En talsperson fra United Airlines har over for Buzzfeed bekræftet Allison Preiss' historie. Personen ønsker dog ikke at oplyse, hvorfor flyselskabet tyer til at uddele så store rejsebeviser til flypassagerer, der bliver afvist pga. overbooking.

United Airlines har i den seneste tid været i rampelyset pga. et par opsigtsvækkende sager, som da en hund døde om bord på et fly på vej fra Houston til New York tidligere på måneden.

Og netop flyselskabets fadæser får også et par ord med fra Allison Preiss.

»På den positive side så blev jeg ikke fysisk hevet ud af flyet, og min hund blev ikke slået ihjel om bord, så det kører da i det mindste for mig, hvilket er meget rart,« skriver hun.