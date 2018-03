Overblik: Fra skoleskyderi til store demonstrationer

Flere hundrede tusinde mennesker ventes lørdag at tage del i demonstrationen "March For Our Lives", som finder sted i USA's hovedstad, Washington D.C.

Over hele USA finder lignende demonstrationer sted, hvor man kræver en strammere våbenlovgivning i USA, så skoleskyderierne i landet kan få en ende.

Ligeledes har der i byer over hele verden været demonstration i solidaritet med "March For Our Lives", heriblandt i København.

Få her et overblik over begivenhederne, der har ført til lørdagens store demonstrationer over hele verden:

* 14. februar: Den 19-årige Nikolas Cruz dræber 14 elever og tre voksne med en semiautomatisk riffel på sin tidligere skole, Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland i Florida. Cruz arresteres efter skyderiet.

* 17. februar: 18-årige Emma Gonzales, der er elev på skolen i Parkland, holder tale for en forsamling for strammere våbenlovgivning, hvor hun understreger, at de vil ændre loven.

Dagen efter annoncerer elever fra skolen planerne for en landsdækkende demonstration for strammere våbenlovgivning, nemlig "March For Our Lives".

* 21. februar: USA's præsident, Donald Trump, mødes med overlevende fra skoleskyderiet i Parkland. Han foreslår at give skydevåben til skolelærere og omfattende baggrundsundersøgelser ved køb af skydevåben. Flere foreninger for skolelærere afviser Trumps forslag om skydevåben til skolelærere.

* 9. marts: Floridas guvernør, Rick Scott, underskriver en lov, der blandt andet hæver minimumsalderen for køb af skydevåben fra 18 til 21.

* 23. marts: Kongressen i USA godkender en lov, der inkluderer beskedne tiltag mod at reducere skyderier. Tiltagende er langt under de krav, som fortalere for øget våbenkontrol har arbejdet for.

Kilde: AFP