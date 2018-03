LIVE: Store demonstrationer i USA for strammere våbenlovgivning

Under sloganet "March for our lives" (marcher for vores liv, red.), har skoleelever over hele USA samlet sig til demonstrationer overalt i landet.

Trump vil give lærere våbentræning og styrke baggrundstjek

I alle større byer ventes tusindvis af demonstranter i gaden i protest over, at de folkevalgte politikere ikke ønsker at stramme våbenlovgivningen - på trods af, at skoleskyderier og masseskyderier er eksploderet i antal de seneste par år.

Unge i Washington og København marcherer for våbenkontrol

Følg demonstrationerne fra gaderne i Washington D.C., USA's hovedstad, hvor mindst en halv million mennesker forventes at demonstrere.