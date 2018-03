Amerikansk delstat har godkendt ny metode til henrettelser

Politikere i delstaten Alabama har i denne uge godkendt en ny metode, der ikke tidligere har været benyttet til at henrette dødsdømte borgere.

Lovforslaget indfører mulighed for at kvæle dødsdømte med nitrogengas eller kvælstof, hvis giften til en dødelig indsprøjtning ikke er tilgængelig eller hvis kanylemetoden dømmes forfatningsstridig. Det skriver CBS News.

De seneste år er medicinalvirksomheder nemlig blevet mere tøvende med at forsyne myndighederne med gift til henrettelser.

Fortalerne for at bruge nitrogengas fremhæver, at metoden er human, fordi den vil få fangerne til at sove stille ind uden smerter. Men den udlægning sætter kritikerne spørgsmålstegn ved al den stund, at nitrogengas aldrig før et blevet benyttet til henrettelser i USA.

Guvernøren i Alabama Kay Ivey (R) har endnu ikke besluttet, om hun vil underskrive loven og dermed gøre den til virkelighed.

Selvom antallet af henrettelser er faldet mærkbart de seneste år, er USA forsat et af de lande i verden, som dræber flest af deres egne borgere ved lov.

20 personer blev henrettet i 2016, en halvering siden 1996, viser Amnesty Internationals seneste rapport om dødsstraf i verden. 2.832 fanger sad dog fortsat på dødsgangen.

I 2015 afskaffede delsstaten Nebraska brugen af dødsstraf.