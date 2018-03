Mark Zuckerberg kommenterer nu Cambridge Analytica-skandalen, der har ramt facebook de seneste dage.

Han skriver på sin Facebook-profil, at det sociale medie har et ansvar for at passe på brugernes personlige data, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så skal de ikke have lov til at tjene brugerne.

Han skriver endvidere, at Facebook for længst har taget de rette forbehold for at sikre sig, at dette ikke kan ske, men at der er sket visse fejl i løbet af årene.

Han giver herefter en tidslinje over begivenheder, der har forbindelse til Cambridge Analytica.

Zuckerberg beskriver, hvordan en app-udvikler ved navn Aleksandr Kogan i 2013 skaffede adgang til over 300.000 personers data ved hjælp af en app, der fungerede som en personlighedsquiz. Brugere af denne app gav også lov til, at appen fik adgang til deres venners oplysninger. På denne måde fik Kogan adgang til flere millioner personlige data.

I 2014 besluttede Facebook sig for at begrænse den adgang udefrakommende apps kunne få til brugernes data, og apps som den Kogan havde lavet, kunne ikke længere få adgang til dine venners oplysninger, medmindre dine venner selv havde givet den adgang.

I 2015 fandt Facebook ud af, at Aleksandr Kogan havde delt data fra sin app med Cambridge Analytica. Det er imod Facebooks politik at dele brugerdata med en tredjepart uden brugernes tilladelse, og Facebook krævede at Kogan og Cambridge Analytica skulle slette alle data, der var blevet opsamlet på uretmæssig vis. Det bekræftede begge parter, og ifølge Zuckerberg troede man på dette udsagn.

I sidste uge kom det frem, at Cambridge Analytica måske ikke havde slettet de omtalte brugerdata, og Cambridge Analytica blev bortvist fra at benytte sig af Facebook.

Zuckerberg skriver, at dette var et brud på tilliden mellem Facebook, Kogan og Cambridge Analytica. Men mest af alt også et brud på tilliden mellem Facebooks brugere og Facebook. Et brud, der skal fikses.

Facebook-stifteren skriver videre, at det sociale medie nu vil begrænse den adgang eksterne apps kan få til personlige data. Der skal også kigges på ældre apps, der har haft adgang til brugerdata før 2014, hvor de mere strikse regler kom til.

Zuckerberg slutter af med at skrive, at han som stifter af det sociale medie er ansvarlig for alt, der sker derpå. Han fortsætter med at skrive, at han vil gøre alt, hvad han kan for at beskytte brugerne på platformen, og takker for dem, der har valgt fortsat at støtte Facebook.