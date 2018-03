Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er inviteret til at tale i USA's kongres, oplyser formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan.

Macron indleder i næste måned et officielt besøg i USA.

- Frankrig er ikke bare vores ældste allierede, men også en af de stærkeste, siger Ryan.

- Jeg ser frem til at byde præsident Macron velkommen til USA's kongres for at tale til de to kamre 25. april.