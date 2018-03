Texas-politi involveret i skudepisode - uklart om det er relateret til pakkebomber

Politiet i Austin, Texas, har onsdag været involveret i et skyderi i delstaten.

Det skriver politikredsen på Twitter.

APD is working an Officer Involved Shooting in the 1700 block of N. IH-35. Media staging area will be at the Sherwin Williams Paint, 3321 N. IH-35. APD PIO will be en-route.— Austin Police Dept (@Austin_Police) 21. marts 2018

Flere lokale medier skriver samtidig, at en person skal være blevet dræbt i Austin. Tv-stationen Keye TV mener at vide, at der er tale om en mistænkt seriebomber, som politiet har jagtet efter en stribe formodede angreb med pakkebomber i hovedstaden.

Ifølge tv-stationen har manden detoneret en sprængladning og er død.

Politiet har endnu ikke bekræftet andet, end at der har været en skudepisode.

Den første pakkebombe blev udløst den 2. marts, hvor en 39-årig sort mand blev dræbt. Mandag den 12. marts omkom en 17-årig dreng, da en pakkebombe eksploderede ved et hus i kvarteret Windsor Park. Drengens mor kom til skade ved hændelsen.

Senere samme dag kom en anden ældre kvinde til skade i forbindelse med en pakkebombe i kvarteret Montopolis nær lufthavnen. Senere har der været yderligere to eksplosioner.

Den ene blev udløst med snubletråd søndag, hvor to mænd blev såret i Austin. Tirsdag eksploderede endnu en pakkebombe på et FedEx-pakkecenter i byen Scherz en times tid fra Austin. Ifølge politiet havde pakken kurs mod netop Austin.

Politiet har ikke udtalt sig om et muligt motiv. Under efterforskningen er borgere blevet opfordret til ikke at tage imod pakker, de ikke har bestilt.

Myndighederne har udlovet en dusør på 115.000 dollars - svarende til knap 700.000 kroner - for oplysninger, der kan hjælpe med at opklare sagerne.