Mistænkt seriebomber bag eksplosioner i Texas er død

En mand, der mistænkes for at stå bag en stribe pakkebomber, som er eksploderet i delstaten Texas over de seneste tre uger, er død.

Det bekræfter politiet i Austin onsdag. Der skal være tale om en 24-årig hvid mand.

Politichefen siger, at manden detonerede en bombe i sit køretøj, da politiet kom på sporet af ham. Men man er ikke færdig med efterforskningen endnu, lyder det fra politiet, som frygter, at der kan være flere farlige pakker i omløb.

Butik-eksplosion i Austin er ikke knyttet til pakkebomber

Derfor opfordres borgerne stadig til at være forsigtige. Myndighederne har under hele efterforskningen advaret mod at tage imod pakker, man ikke har bestilt.

Den første pakkebombe blev udløst den 2. marts, hvor en 39-årig sort mand blev dræbt. Mandag den 12. marts omkom en 17-årig dreng, da en pakkebombe eksploderede ved et hus i kvarteret Windsor Park. Drengens mor kom til skade ved hændelsen.

Senere samme dag kom en anden ældre kvinde til skade i forbindelse med en pakkebombe i kvarteret Montopolis nær lufthavnen. Senere har der været yderligere to eksplosioner.

Pakke eksploderet på pakkecentral i Texas

Den ene blev udløst med snubletråd søndag, hvor to mænd blev såret i Austin. Og så sent som tirsdag eksploderede endnu en pakkebombe på et FedEx-pakkecenter i byen Scherz en times tid fra Austin. Ifølge politiet havde pakken kurs mod netop Austin.

Politiet har ikke udtalt sig om et muligt motiv.

Under efterforskningen er der blevet udlovet en dusør på 115.000 dollars - svarende til knap 700.000 kroner - for oplysninger, der kunne hjælpe med at opklare sagerne. Indsatsen får ros fra den amerikanske præsiden, Donald Trump.

»Den mistænkte bomber er død. Godt arbejde,« skriver han.