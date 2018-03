Netflix kritiseres for rygning i populære tv-serier

En amerikansk antirygning-organisation har rettet skarp kritik mod streamingtjenesten Netflix.

Organisationen Truth Initiative har udarbejdet en rapport, der viser, at der er over dobbelt så meget rygning i Netflix' serier som i konkurrenternes.

Det skriver The Guardian.

Antirygning-organisationen tog udgangspunkt i de 14 mest populære tv-serier på tværs af platforme, som havde en målgruppe, der hed 15-24 år.

Det viste sig, at Netflix eksponerede seerne for tobak 319 gange, hvor konkurrerende tv-stationer eksponerede seerne for tobak 139 gange.

Hitserien "Stranger Things" lå øverst på listen med 182 scener indeholdende tobak.

Den serie med det næsthøjeste antal rygescener var serien "The Walking Dead", der i USA vises på en traditionel tv-kanal. Her var der 94 scener med tobak.

Andre Netflix-serier, der fik en plads på listen er "House of Cards" og "Orange Is the New Black".

Dansk stormagasin har kvittet salg af tobak

Tilbage i 2011 blev der udgivet en rapport i Journal of Neuroscience om, hvorvidt rygning på skærmen havde nogen neurologisk betydning for seeren.

Her blev rygere og ikke-rygeres hjerner scannet, mens de så film eller serier, hvor skuespillerne røg.

Det viste sig, at hvis en person var ryger eller tidligere ryger, ville visse dele af hjernen blive stimuleret, når personen så andre ryge.

»Når en ryger ser andre ryge, simulerer deres hjerne de bevægelser, de ville lave, hvis de i selvsamme øjeblik var ved at ryge en cigaret,« sagde professor Todd Heatherton fra Centre for Social Brain Sciences ved Darthmouth College til The Guardian.

Og rygning har været et omdiskuteret emne hos streaming-giganten Netflix tidligere.

Under indspilningen af den populære serie "The Crown", var det flere gange oppe at vende, om man kunne portrættere Prinsesse Margaret, der røg, mens hun var højgravid.

Her valgte man dog at kvitte smøgerne, da scenen endelig skulle indspilles.

Tobaksproducenterne: Stop for tobakssalg løser ikke problem

Det er ikke første gang, at produktionsselskaber kritiseres for at vise rygning på skærmen.

I 2015 viste en rapport fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC), at 47 pct. af ungdomsfilm, der blev udgivet samme år, viste mindst et tilfælde af rygning.

CDC kritiserede i samme omgang både Walt Disney Company og 21st Century Fox for at stå bag 56 pct. af de film, der indeholdt scener med rygning.