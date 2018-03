Jim Carrey plejer ikke at holde sig tilbage i sin kritik af Trump-administrationen. Det var heller ikke tilfældet, da han lørdag lagde et billede op på sin Twitter-profil af et maleri, han har lavet, der efter sigende skulle forestillende Det Hvide Hus' pressesekretær, Sarah Huckabee Sanders.

Det skriver The Daily Mail.

Flere brugere på det sociale medie smed kritik efter Carrey på grund af maleriets uflatterende fremstilling af pressesekretæren, og flere kommenterede hans nedladende brug af ordet "kristen".

»Det her er et portræt af en såkaldt kristen, hvis eneste formål i livet er at lyve til fordel for de onde. Afskyeligt!« skrev den populære komiker og skuespiller ud til sine godt 18 millioner følgere lørdag.

Se opslaget her:

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb— Jim Carrey (@JimCarrey) 17. marts 2018

Jim Carrey, der lige nu tager en pause fra filmlærredet, er dog ikke synderligt rørt af den kritik, han har modtaget hen over weekenden. Mandag svarede Ace Ventura-stjernen tilbage med endnu et kreativt portræt. Denne gang var det dog præsident Donald Trump, der stod for skud i en reference til Troldmanden fra Oz.

»Hvis I kunne lide mit sidste værk, vil I måske også kunne lide... Den Onde Heks fra Vestfløjen og Putins flyvende aber.«

If you liked my last cartoon you may also enjoy...



"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d— Jim Carrey (@JimCarrey) 19. marts 2018

Det er dog ikke nyt for Carrey at fremstille politiske emner i sin kunst. Sidste år da der blev sået tvivl om Ruslands forbindelse til den amerikanske præsident, Donald Trump, malede komikeren Vladimir Putin og Trump i en yderst kompromitterende postition.

They bailed him out, set him up and made him their stooge. With Trump in the WH, Putin may win the 3rd World War without firing a shot. #PuckerUpPOTUS pic.twitter.com/bnPWI8xa9h— Jim Carrey (@JimCarrey) 12. november 2017

Carrey har tidligere udtalt, at han bruger sin kunst meditativt for at lindre følelsesmæssig smerte. Det blev udpenslet af komikeren i en dokumentarfilm om ham og hans kunst i 2017 ved navn "I Needed Color".