To unge mænd er såret i ny eksplosion i bomberamte Austin

Krisen i Venezuela har skabt den største flygtningekrise på sydamerikansk jord nogensinde. »Det kan udvikle sig til at blive en absolut katastrofe med hidtil usete propositioner for den vestlige halvkugle,« lyder det fra FN.

Indiens regeringsparti under Modi får overraskende indflydelse i tre nordøstlige delstater efter store valgsejre.

Bispebjerg ville have sin vilje:

Mindst to personer er set løbe fra stedet, efter at ambassaden i nattetimerne blev angrebet med brandbomber.

Der er langt fra livet på gaden til folketingssalen. Dette er historien om Michael ”Krølle” Hansen, der alligevel forbandt de to verdener.

For Ruslands liberale opposition var valget en katastrofe. Den kommunistiske kandidat kalder valget ”det mest beskidte”.

Præsident Donald Trump overvejer ikke at fyre Robert Mueller trods skarp kritik af Rusland-undersøgelse.

Fyringen af den tidligere FBI-vicedirektør, blot to dage før han kunne gå på pension, har skabt harme i USA.

Politichefen fortæller desuden, at myndighederne har modtaget en rapport om en mistænkelig rygsæk i området. Politiet er ved at undersøge de nærmere omstændigheder omkring rygsækken.

Til gengæld opfordrer han beboere til ikke at tage imod uventede pakker. Han opfordrer også beboere i det sydvestlige Austin til at blive inden døre.

På et pressemøde søndag aften nævner politichef Brian Manley ikke, hvorvidt politiet mener, at eksplosionen er relateret til de tidligere pakkebomber.

Eksplosionen søndag aften skete, blot få timer efter at myndighederne hævede dusøren for oplysninger, der kan føre til anholdelse af gerningsmanden bag bomberne 2. og 12. marts. Dusøren lyder nu på 115.00 dollar - knap 700.000 kroner - mod tidligere 50.000 dollar.

Efterforskningen viser, at pakkerne formentlig er leveret privat. Ingen af de kendte pakkepostfirmaer har registreret forsendelser til de adresser, hvor bomberne er gået af.

Politiet mener, at bomberne 12. marts er forbundet til en pakkebombe 2. marts, hvor en 39-årig sort mand blev dræbt.

- Vi ved ikke, hvad motivet kan være. Vi ved, at de hjem, hvor pakkerne er sendt til, tilhører afroamerikanere. Så vi kan ikke udelukke, at der er tale om hadforbrydelser, fortalte politichefen efterfølgende.

Mandag 12. marts blev en 17-årig dreng dræbt, da en pakkebombe blev udløst ved et hus i kvarteret Windsor Park. Drengens mor, en 40-årig kvinde, blev såret.

De sårede er to mænd i 20'erne, og de er begge bragt til hospitalet.

Mindst to personer er søndag aften lokal tid såret i en eksplosion i Austin, hovedstaden i den amerikanske delstat Texas.

- Vi ved ikke, hvad motivet kan være. Vi ved, at de hjem, hvor pakkerne er sendt til, tilhører afroamerikanere. Så vi kan ikke udelukke, at der er tale om hadforbrydelser, fortalte politichefen efterfølgende. Foto: Nick Wagner/AP

Seks dage efter at en 17-årig dreng blev dræbt af en pakkebombe, har en ny eksplosion ramt Texas-hovedstaden.

