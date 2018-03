Ingeniør forsøgte at advare inden brokollaps: Lagde talebesked hos transportministerium

En ingeniør meldte om revner på en gangbro, blot to dage før den torsdag styrtede sammen og dræbte mindst seks personer i Miami i USA.

Det oplyser den amerikanske delstat Floridas transportministerium fredag, skriver de amerikanske aviser The New York Times og Washington Post.

Det var en af de ledende ingeniører på byggeriet af den nye bro, der to dage før ulykken forsøgte at få fat i transportministeriet. Det lykkedes dog ikke, og han lagde derfor en talebesked til en ansat i ministeriet.

Beskeden blev først hørt dagen efter ulykken.

Seks personer er døde efter brokollaps

Ifølge beskeden var der en revne på broens nordside. Det fremgår af en udskrift af talebeskeden fra ingeniøren W. Denney Pate.

- Vi har kigget på den (broen, red.), og der er helt sikkert brug for nogle reparationer eller et eller andet, lyder det fra ingeniøren.

I beskeden understreger han dog samtidig, at "fra et sikkerhedssynspunkt ser vi ikke noget problem".

- Men en revne er selvfølgelig ikke godt, og der skal gøres et eller andet for at reparere den, siger ingeniøren i talebeskeden.

USA's nationale transportsikkerhedsråd har indledt en efterforskning af ulykken. Rådet siger på en pressekonference fredag aften, at det endnu ikke ved, om revnen spillede en rolle i kollapset.

- En revne i broen betyder ikke nødvendigvis, at den er usikker, siger Robert Accetta fra transportsikkerhedsrådet.

Myndighederne i Miami arbejder fortsat på at fjerne vragrester efter torsdagens kollaps. De leder samtidig efter flere ofre, skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Broen skulle give de studerende ved Floridas Internationale Universitet mulighed for at krydse motorvejen sikkert.

Det var planlagt, at broen skulle åbne for fodgængere i 2019.