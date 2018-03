Demokrater forbereder sig på en potentiel katastrofe i Californien

SAN FRANCISCO – Efter netop at have hevet en stor sejr hjem i Pennsylvania burde demokraternes selvtillid at være i top.

I 2016 vandt Donald Trump delstaten med 20 procentpoint foran Hillary Clinton, men i denne uge formåede demokraternes kandidat at løbe med sejren.

Alligevel forbereder demokrater i Californien sig på en potentiel katastrofe.

Tilstrømningen af nye kandidater har været så stor, og de risikerer at kannibalisere hinanden.

Californiens usædvanlige system for primærvalget betyder, er det kun er de to mest populære kandidater - uagtet partitilhørsforhold, der går videre til midtvejsvalget til Kongressen i november.

Stiller flere demokrater op, spreder det stemmerne og risikerer at sende to republikanere videre. I en delstat, der er afgørende for demokraternes kamp for at genvinde kontrollen i Repræsentanternes Hus, er det en potentiel katastrofe, skriver Politico.

Demokraternes Kongreskampagnekomite og delstatens partiledere har brugt de seneste uger på at få folk til at opgive at stille op. Mange har fulgt rådet. Men efter deadline for at melde sig er feltet stadig bredt og bredere, end partiet har det godt med.

Republikanere sidder i dag på 14 af Californiens pladser i Repræsentanternes Hus. Heraf vandt Hillary Clinton de syv i præsidentvalget, og hvis partiet skal have en chance for at genvinde flertallet, ser mange det som afgørende, at demokraterne genvinder flere af disse.