Ændret dna efter en tur i rummet? Sådan blev en historie om astronaut-gener fake news

SAN FRANCISCO – Hvis man googler ordet Nasa og dna, vil overskrifter fra en stribe medier fortælle følgende historie:

Efter et år i rummet er astronaut Scott Kellys dna ikke længere magen til hans identiske tvillings. Syv pct. af hans gener blev ikke normale igen, efter at han kom tilbage til jorden.

De pågældende medier henviser til en Nasa-studie af tvillingerne Scott og Mark Kelly.

I 2015 rejste Scott til den internationale rumstation, hvor han opholdt sig i 340 dage, mens Mark blev på jorden. Bagefter undersøgte forskere tvillingerne og sammenlignede deres tal.

Foto: Astronauter sætter ben på Jorden efter et halvt år i rummet

Problemet er, at det ikke er rigtigt.

Scott Kellys (tv) med sin enæggede tvillingebror, Mark Kelly. Foto: AP/Nasa

Studiet konstaterede ganske rigtigt ændringer i Scott dna-udtryk. Syv pct. af disse gener vendte ikke tilbage til samme tilstand som før rumrejsen. Men hans dna er de samme. Ellers ville han være vendt tilbage som en anden art.

Men fejlfortolkningen spredte sig som løbeild i medierne. Forskerne bag undersøgelsen blev ringet ned, inden Nasa kunne nå at gøre noget for at rette fejlen.

»Jeg troede aldrig, at jeg ville skulle kæmpe mod fake news,« sagde Christopher Mason, en genetiker ved Weill Cornell Medicine i New York bag rapporten, til The Atlantic.

Nasa sendte en ny pressemeddelelse ud: Mark og Scott Kelly er stadig enæggede tvillinger, lød den: »Scotts dna har ikke ændret sig. Hvad forskere observerede, var ændringer i genernes udtryk, hvilket fortæller hvordan kroppen reagerer på sine omgivelser. Ændringerne er formentlig inden for normal rækkevidde af mennesker i stresssituationer såsom bjergbestigning og dykning.«

Men hvordan begyndte denne steppebrand?

Flere amerikanske medier, såsom Washington Post, The Verge og The Atlantic, der har gravet i dette spørgsmål, peger tilbage på en pressemeddelelse fra Nasa i januar.

Den resumerede resultaterne af den foreløbige undersøgelse, men formuleringerne i pressemeddelelsen var lette af fejlfortolke.

»Et andet interessant resultat handler om det såkaldte rum-gen,« lød en sætning: »Forskere nåede frem til, at 93 pct. af Scotts gener er vendt tilbage til det normale. Men de tilbageværende 7 pct. er muligvis langvarigt ændret – gener relateret til hans immunforsvar, dna-genopbygning, iltoptagelse (…).«

Dette lød opsigtsvækkende, selvom Nasa-forskere siger, at der reelt er tale om minimale ændringer. Samtidig misforstod flere medier eller blandede tingene sammen.

Der er ingen tegn på, at nogen spredte vildledende oplysninger med vilje. Fredag var de fleste nyhedshistorier blevet opdateret, så de er korrekte.

»Men hele affæren giver er et fascinerende eksempel på konceptet fake news,« skriver The Atlantic.