Tusindvis af mexicanere står op midt om natten for at plukke salat i USA: »Washington tjener penge på ikke at løse problemerne«

Antallet af pendlere, der hver dag krydser grænsen fra Mexico til Californien, er det samme, som det var, før Donald Trump blev præsident.

Hundredvis af mexicanere tager hver dag turen fra Mexico til USA, og allerede kl. fire om morgenen står de klar i lange køer i gaderne i den lille grænseby Calexico. De sover på papstykker og tynde tæpper og drikker kaffe fra en nærliggende donutbutik, mens de venter på de busser, der skal fragte dem til grøntsagsmarkerne.

Californiens Imperial Valley er kendt som USA's salatskål, og de mexicanske pendlere har i årtier krydset grænsen til USA for at plukke salat, gulerødder, broccoli, løg, blomkål og andre grønsager i perioden fra december til marts.

Præsident Trump besøgte tirsdag grænseområdet i Californien, og grøntsagshøsten vidnede om, hvor lidt der faktisk har ændret sig, siden han blev præsident på trods af den hårde immigrationsretorik, der bliver ført i Washington.

I San Diego inspicerede Trump otte prototyper, der blev bygge sidste år, på den omdiskuterede grænsemur. På trods af at muren var en del af Trumps præsidentkampagne, har han fortsat ikke fået hverken kongressen eller Mexico til at betale for opførelsen, og længden på de grænsehegn, der allerede er opført, er den samme som under præsident Obama.

Desuden varslede Trump tidligere, at han ville hæve antallet af grænsepersonale i området, men heller ikke det er ført ud i virkeligheden. Faktisk er antallet af grænsevagter faldet i løbet af Trumps første år som præsident.

Arbejdere i grænseområdet mellem Mexico og Californien står typisk op kl. et om natten for at kunne være i f.eks. Calexico kl. fire. Nogle tager afsted før midnat for at undgå ventetiden ved grænsen og sover i deres biler, når de er kommet over på den anden side.

De fleste tager arbejde som landarbejdere, husholdningshjælpere, landskabsarbejdere eller hotelstuepiger og bliver oftest kørt i busser til enten San Diego eller til de marker, hvor der skal høstes. Mange af pendlerne er amerikanske statsborgere eller har et grænsekort, så de kan krydse grænsen lovligt. Men grænsekortene giver ikke adgang til at arbejde i USA, og derfor bryder mange loven.

Færre arbejdere krydser grænsen end for 20-30 år siden, men det er ikke Trumps skyld.

Steve Scaroni, der er en af Imperial Valleys største arbejdsgivere indenfor landbrugsarbejde, er dybt afhængig af den mexicanske arbejdskraft. Han så gerne at reglerne for arbejdsvisum blev lempet, men han har ikke megen tiltro til Trump.

»Washinton kommer ikke til at løse det. Der er for mange mennesker - lobbyister, politikere, advokater - der tjener penge på dysfunktionaliteten. De tjener penge på ikke at løse problemerne. De bliver bare ved med at tale om det,« siger han.

Jose Angel Valenzuela, der bor i den mexicanske by Mexicali og arbejder i Imperial Valley, tjener mere ved at plukke salat i én time, end han gør ved at arbejde en hel dag på en fabrik i Mexico.

»Vi klarer os rigtig fint,« siger han i en pause, mens arbejderne deler tacos rundt, »Vi har ikke oplevet nogle mærkbare forandringer.«

6. marts 2018. Arbejdere står i kø tidligt om morgenen for at krydse porten fra Mexicali i Mexico til Calexico i Californien. Foto: AP Photo/Gregory Bull

6. marts 2018. Landarbejderen Santiago Martinez, der bor i Mexicali i Mexico, plukker salat før daggry på en mark uden for Calexico i Californien. Mexicanske pendlere har i årtier arbejdet i Californiens marker med at plukke grøntsager som bl.a. salat, broccoli, blomkål, gulerødder og agurker. Området Imperial Valley er kendt som USA's salatskål. Foto: AP Photo/Gregory Bull

6. marts 2018. Landarbejderen Santiago Martinez (th), der bor i Mexicali i Mexico, stiger på en bus tidligt om morgenen, der skal fragte ham til en salatmark uden for Calexico. Foto: AP Photo/Gregory Bull

6. marts 2018. Arbejderen Elias Solis, der bor i Mexicali i Mexico, plukker salat i de tidlige morgentimer på en mark lidt uden for Calexico i Californien. De mexicanske pendlere arbejder i det californiske landbrug fra december til marts hvert år. Foto: AP Photo/Gregory Bull

6. marts 2018. I de tidlige morgentimer krydser arbejderne porten mellem de to grænsebyer, Mexicali i Mexico og Calexico i Californien. Trump besøgte tirsdag den 13. marts grænsen for første gang, og høsten vidnede om, hvor lidt der, trods hans hårde immigrationsretorik, har ændret sig, siden han blev præsident. Foto: AP Photo/Gregory Bull

6. marts 2018. Landarbejderen Jose Angel Valenzuela, der til dagligt bor i Mexicali i Mexico, hviler sig, mens han venter på den bus, der skal køre ham ud til salatmarkerne lidt uden for Calexico i Californien. Det er anden gang, Valenzuela er med til at høste salat i Imperial Valley, og han tjener mere på én times salatplukning, end han gjorde på en hel dag på en fabrik i Mexico. Foto: AP Photo/Gregory Bull

6. marts 2018. Landarbjedere og andre pendlere står i kø for at få lov til at krydse grænsekontrollen mellem Mexicali i Mexico og Calexico i Californien. Mange har et grænsekort, der giver dem lov til at krydse grænsen, men det er ikke alle, der tilladelse til at arbejde i USA. Derfor bryder nogle loven. Foto: AP Photo/Gregory Bull.

5. marts 2018. En arbejder kigger ind igennem en nyopført sektion af det grænsehegn, der skiller grænsebyerne Mexicali og Calexico ad. Foto: AP Photo/Gregory Bull.