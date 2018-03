Lydingeniører har genskabt JFK-talen, der aldrig blev holdt

Den nok mest berømte amerikanske præsident til dato, John F. Kennedy, brød igennem til offentligheden med sine gode talegaver. Som præsident for De Forenede Stater, holdt han nogle af de mest kendte taler, der nogensinde er kommet fra en person i præsidentembedet.

»Ich bin ein Berliner,« »Ask not what your country can do for you,« og »We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard« er bare nogen af hans mange kendte citater fra talen i den korte tid, han boede i Det Hvide Hus.

JFK-konspirationer lever i USA Flertallet af amerikanerne tror stadig, at der var en konspiration bag attentatet på John F. Kennedy.

Der var dog en tale, som han aldrig blev fremført.

Talen i Dallas i 1963 blev aldrig holdt, da en kugle satte en stopper for Kennedys præsidentperiode før tid.

I 2018, mange år efter hans død i Dallas, har lydingeniører genskabt talen ud fra de kendte lydoptagelser, der blev optaget, imens han var præsident.

116.777 lydbider er blevet sammensat fra 831 taler og radiointerviews for at genskabe Dallas-talen med Kennedys egne ord.

Hør talen med lyden fra Kennedy selv her.

Ekspert: Papirer kan så tvivl om opklaring af Kennedy-mord

Chris Pidcock, medstifter og chefingeniør ved CreProc i Edinburgh fortæller til The Times:

»Der er kun omkring 40 til 45 sproglyde i det engelske sprog, så når man har dem, kan man genskabe alle ord på engelsk. Problemet er, at det ikke lyder naturligt, fordi alle sproglyde har overgange mellem hinanden, så de er ikke helt uafhængige af hinanden. Man bliver nødt til at have hver sproglyd i den rigtige kontekst, for at det lyder rigtigt, og det gør databasen stor.«

Det har derfor taget otte uger at genskab talens 2590 ord.

Til sammenligning indeholder det danske sprog omkring 60 sproglyde.