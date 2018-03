Mennesker er fanget under kollapset bro i Miami: Flere meldes dræbt

SAN FRANCISCO - Flere mennesker bliver rapporteret dræbt, efter en fodgængerbro i Miami torsdag er kollapset ned over en travl sekssporet vej.

Optagelser fra scenen viser, at biler er blevet knust af de faldende betonstykker, og CNN rapporterer, at der er flere dræbte.

Broen er helt ny og ikke færdig. De bærende stykker blev lagt så sent som i lørdags, og broen var ikke taget i brug, skriver Miami Herald.

Det var meningen, at konstruktionen til 14,2 mio. dollar, skulle give studerende på Floridas internationale universitet en sikker og nemmere måde at få adgang til kvarteret, Sweetwater, på den anden side af vejen.

Jonathan Munoz, et vidne, fortæller til CNN, at han var under broen 30 sekunder før den kollapsede. Da det skete, var han og kæresten netop drejet og kørt ind i parkeringshuset på universitetsområdet ved siden af.

Braget fik dem til at tro, at de havde ramt noget. Men da de gik ud for at undersøge, hørte de skrig fra vejen.

»Vi troede, at det var et biluheld. Det er et meget travlt kryds. Der er mange, som kommer til skade her. Det var derfor, at de byggede broen. Men så hørte vi, at broen var kollapset,« fortæller Monoz til CNN.

Læger og medicinstuderende kom straks løbende til stedet for at hjælpe ofre. De fik hurtigt hjælp fra politi og redningsmyndigheder, som nu er massivt til stede på scenen og leder efter overlevende.

I den forbindelser er en lokal tv-station, WSVN, blevet bedt om at rykke væk med en nyhedshelikopter, så myndighederne bedre kan høre råb fra fastklemte.

Andy Herrman, en tidligere formand for USA's forening for civilingeniører, siger til CNN, er broen konstrueret med en ny teknik, som er udviklet til at få byggeriet til at gå hurtigere for at forstyrre den øvrige trafik mindst muligt. Teknikken er blevet brugt mange steder i USA.