Mueller stævner Trump-organisationen i Rusland-undersøgelsen

SAN FRANCISCO - Den særlige undersøger Robert Mueller har stævnet Trump Organization med krav om at udlevere dokumenter, herunder nogle relateret til Rusland. Det skriver New York Times på baggrund af udtalelser fra to kilder.

Det er første gang, at den særlige undersøger forlanger oplysninger direkte relateret til Donald Trumps selskab.

Ifølge avisen er omfanget af stævningen ikke klar. Det samme gælder, hvorfor Mueller valgte at stævne selskabet frem for at bare at bede om at få af dokumenter udleveret fra Trump Organisation og den vifte af selskaber, som den administrerer.

Stævningen indikerer, at der kan gå lang tid endnu, inden undersøgelsen er færdig, hvilket strider imod udtalelser fra Det Hvide Hus i begyndelsen på året.

Skridtet signalerer også, at Mueller har udvidet sin kulegravning til at se på, hvilken rolle udenlandske penge har spillet i finansieringen af Trumps politiske kampagne. I de seneste uger har Muellers efterforskere således afhørt vidner, herunder en rådgiver til De Forenede Arabiske Emirater, om penge overført fra emiraterne til USA.

Det Hvide Hus talskvinde, Sarah Sanders, siger i en kommentar til udviklingen:

»Som vi har sagt hele tiden, og som præsidenten har gentaget igen og igen, så var der ikke noget samarbejde mellem kampagnen og Rusland, og hvad angår specifikke spørgsmål vedrørende Trump Organizationen, så referer jeg til den.«

Hun understreger også, at Det Hvide Hus fortsætter med at samarbejde med Mueller på alle måder.

Trump Organization har ikke reageret på avisens henvendelse om en kommentar, men selskabet har tidligere frivilligt udleveret dokumter.

Selskabet har også tidligere udtalt, at den ikke ejer nogen ejendomme i Rusland, ligesom Trump i juli sidste år sagde, at han »ikke tjener penge fra Rusland.«

På det tidspunkt sagde han dog også, at Mueller gik over stregen, hvis han begyndte at grave i Trump-familiens finanser.

Ifølge New York Times har Mueller-efterforskere spurgt vidner til et projekt i Moskva, som Trump underskrev en hensigtserklæring om i 2015, men siden strandede.