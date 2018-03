Forsvundet nobelprismodtager fundet i et øde område i Illinois – konen fundet død tæt på

Tirsdag morgen blev den 82-årige nobelprisvindende kemiker Ei-ichi Negishi fundet i et øde område i den nordlige del af Illinois. Senere blev hans kone fundet død tæt på parrets bil. Det skriver The Huffington Post.

De to blev fundet omkring ni timer efter, at de var meldt savnet fra deres hjem ca. 320 km derfra. Ei-ichi Negishi blev transporteret til et nærliggende hospital for behandling.

Dansker får Nobelspris i kemi

En obduktion skal nu klarlægge, hvad der skete med den nobelprisvindende kemikers kone, Sumire Negishi.

På nuværende tidspunkt mistænker man ikke, at der er sket en forbrydelse.

Ei-ichi Negishi blev tildelt nobelprisen i kemi i 2010.