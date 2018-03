SAN FRANCISCO - Det Hvide Hus har meddelt republikanske ledere i Kongressen, at Donald Trump er klar til at lave en aftale, som midlertidigt giver USA’s 700.000 såkaldte drømmere sikkerhed mod, at demokraterne støtter finansiering til præsidentens mur på grænsen til Mexico, skriver Washington Post.

Dette er i så fald udtryk for en markant kovending fra Trumps side.

Tilbage i januar insisterede præsidenten på en bredere pakke med omfattende reformer af mulighederne for lovlig indvandring til USA.

Han afviste derfor et lignende tilbud fra demokratisk hånd, hvilket resulterede i et kollaps i budgetforhandlingerne og førte dele af det føderale statsapparat ud i en kortvarig betalingsstandsning.

To måneder senere kastede det også 700.000 unge børn af illegale migranter ud i limbo, da det såkaldte Daca-program udløb. Kun på grund af retslige opgør ved domstolene opretholder de stadig deres midlertidige ret til at blive i USA og ingen ved, hvor længe det varer ved.

En aftale kan være en god hånd for Republikanere at gå til efterårets midtvejsvalg til Kongressen med. Et stort flertal af amerikanere på begge side af den politiske skillelinje støtter, at Daca-børn gives lov til at blive i USA, viser flere meningsmålinger.

Tilsvarende vil det være en stor sejr for Trump at sikre sig finansiering til grænsemuren, hvilket var en af hans store løfter fra præsidentvalget. At sikre sig finansiering kan også blive sværere efter midtvejsvalget, hvis demokraterne genvinder flertallet i Repræsentanternes Hus.

Endnu er demokraterne dog ikke blevet kontaktet af republikanere om dette tilbud, siger en kilde fra partiet til Washington Post.