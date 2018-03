Et af den demokratiske kandidat til guvernørposten i Wisconsin, Kelda Roys' vigtigste valgløfter er at få et forbud det hormonforstyrrende stof BPA i hele delstaten.

Det var også emnet i den valgvideo hendes kampagne sendte på gaden fornylig, som dog er blevet et stort samtaleemne på grund af noget helt andet.

Undervejs i videoen vælger hun nemlig at amme sin fire måneder gamle datter, mens hun taler videre til kameraet. En optagelse, hun hævder ikke skulle have været med i den endelige version, men som i hvert fald har opmærksomhed ikke bare i hjemstaten, men over det meste af USA.

Medier og kommentatorer roser hendes mod og ægthed i videoen, som også er blevet set mere end 100.000 gange på YouTube alene. Alligevel er der lang vej til vælgerne for Roys' kampagne. En meningsmåling i Wisconsin, hvor feltet af demokratiske kandidater er betragteligt og hvor republikanske Scott Walker har haft posten siden 2011 viser, at Roys er ukendt blandt 92 procent af vælgerne, mens kun 4 procent af dem har en positiv holdning til hende.

Valget til guvernør i Wisconsin finder sted til efteråret i det såkaldte midtvejsvalg i USA.