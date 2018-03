Der var en person, som Tillerson ikke takkede i sin afskedsreplik

San Francisco - Rex Tillerson tog ikke imod spørgsmål, da han tirsdag for første gang kommenterede på Donald Trumps fyring af ham tidligere på dagen.

Den snart tidligere amerikanske, udenrigsminister sagde heller ikke noget om, hvorfor præsidenten ville af med ham.

Men han afslørede, at han var blevet ringet op af Trump fra Air Force på vej til Californien efter, at præsidenten havde tweetet at han var blevet skiftet ud med CIA-direktør Mike Pompeo.

Tillerson brugte også tid på at takke det amerikanske folk, nationens netværk af diplomater og de dedikerede medarbejdere i udenrigsministeriet for deres arbejde, men undlod bemærkelsesværdigt at nævne Trump.

Han forsvarede samtidig sin indsats som USA's topdiplomat og fremhævede de største udenrigspolitiske udfordringer, som han mener, at USA står overfor. Særligt var han her kritisk over for Rusland.

»Meget skal stadig gøres som reaktion på den bekymrende opførsel og handling fra den russiske regering,« sagde Tillerson.

Han advarede om, at fortsætter Rusland på den nuværende kurs, vil det formentlig føre til større isolation.

»Det er ikke i nogens interesse,« sagde Tillerson, hvis normalt dybe og rolige Texas-stemme flere gange syntes at ryste lidt.

Kritikken synes særligt markant i lyset af, at Trump har været meget tilbageholdende med at kritisere Rusland.

Tillerson bliver formelt på posten indtil slutningen af måneden for at forberede overdragelsen til sin afløser.

Herefter vil han vende tilbage til det civile liv, sagde han og takkede for det privilegium det har været at tjene sit land.