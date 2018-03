Anklager vil have Florida-skoleskyder dømt til døden

Myndighederne i den amerikanske delstat Florida vil søge at få den formodede gerningsmand bag et skoleskyderi i februar dømt til døden, når sagen kommer for retten.

Det viser anklageskriftet mod den 19-årige mistænkte ifølge nyhedsbureauet AP.

Anklageren i sagen, Michael Satz, har tirsdag offentliggjort anklageskriftet mod den 19-årige Nikolas Cruz. Cruz skal onsdag møde op til en høring om de 34 kriminelle forhold, han er sigtet for.

På listen af anklager står blandt andet 17 overlagte drab på elever og ansatte på skolen Marjory Stoneman Douglas High School i februar.

Cruz' forsvarsadvokat, Howard Finkelstein, har oplyst, at den 19-årige er klar til at erklære sig skyldig, hvis anklageren ikke går efter en dødsstraf.

En sådan aftale kan stadig indgås, selv om anklageren har indgivet sit anklageskrift.

Hvis Cruz kendes skyldig i anklagerne imod ham, er den eneste mulighed ud over dødsstraf ifølge AP fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

Efter anklagerens krav om dødsstraf gentager forsvarsadvokaten sit tilbud. Ved onsdagens høring skal Cruz erklære, om han mener, at han er skyldig eller ej.

- Vi er klar til omgående at erkende skyld med 34 fortløbende livstidsdomme uden mulighed for prøveløsladelse som en konsekvens, skriver Howard Finkelstein i en mail til nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis ikke det er en mulighed i morgen (onsdag, red.), vil vi forholde os tavse over for anklagerne.

At forholde sig tavs betyder, at den mistænkte hverken erklærer sig skyldig eller uskyldig i forhold til anklagerne.

Ifølge Cruz' advokater har den mistænkte valgt denne tilgang frem for at forvolde overlevende og ofrenes familier smerte ved en "opdigtet" erklæring om uskyld.