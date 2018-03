Trump har blokeret gigantisk virksomhedshandel af sikkerhedshensyn

USA's præsident, Donald Trump, har valgt at blokere en af de største virksomhedshandler nogensinde i it-sektoren.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Broadcom med hovedsæde i Singapore har i flere måneder bejlet til det amerikanske Qualcomm og hævede for nylig sit købstilbud til over 120 milliarder dollar for konkurrenten. Det svarer til over 726 milliarder kroner.

Men Trump sætter af hensyn til den nationale sikkerhed hælene i over for en handel.

Det meddeler Det Hvide Hus mandag lokal tid.

Præsidenten er bekymret for, at en sammenlægning af de to selskaber kan ende med, at Kina overtager den globale førertrøje inden for mobilkommunikation. Det siger en kilde i præsidentboligen til nyhedsbureauet Reuters.

Broadcom er "stærkt uenig i", at en overtagelse af Qualcomm kan udgøre en potentiel risiko for USA's nationale sikkerhed. Det oplyser selskabet efter meddelelsen fra Det Hvide Hus.

Hvis Broadcom havde overtaget Qualcomm, ville det have skabt verdens tredjestørste producent af computerchips efter Intel og Samsung.

I forvejen var Broadcoms bud på Qualcomm ved at blive undersøgt af The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).

CFIUS, der ledes af det amerikanske finansministerium, har til opgave at vurdere de nationale sikkerhedsmæssige konsekvenser af udenlandske opkøb af amerikanske virksomheder.

Udvalget oplyste 5. marts, at det blandt andet ser en risiko i Broadcoms forbindelser til "udenlandske tredjepartsenheder".

Mens disse "enheder" ikke blev identificeret, så blev Qualcomm flere gange beskrevet som det førende selskab inden for såkaldt 5G-teknologi.

Går Trump efter Nobels fredspris? USA’s præsident siger ja til at møde ”Rocket Man” Som den første siddende amerikanske præsident i over seks årtiers kold krig har Donald Trump sagt ja til at mødes med en nordkoreansk leder.

- Et skifte til kinesisk dominans i 5G ville have betydelige negative nationale sikkerhedsmæssige konsekvenser for USA, skrev CFIUS.

En kilde med indblik i udvalgets overvejelser har ifølge Reuters sagt, at det amerikanske militær var bekymret for, at inden ti år efter en overtagelse "ville der være en dominerende aktør inden for alle disse teknologier, og det vil være (det kinesiske, red.) Huawei".