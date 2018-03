Fjendtligt territorium? Efter 13 måneder som præsident besøger Trump Californien

SAN FRANCISCO – Forvent stærkt symbolske billeder, når præsident Donald Trump tirsdag for første gang siden sin indsættelse besøger staten, som han elsker at hade:

Californien.

Mange ser staten - USA’s mest folkerige og den sjettestørste økonomi i verden - som centrum for modstanden mod Trump og hans politiske kurs. Ved præsidentvalget i 2016 tabte Turmp her med fire millioner stemmer til Hillary Clinton, og præsidenten har siden svaret igen med jævnlig kritik og en stribe søgsmål.

Senest rejste justitsminister Jeff Sessions i sidste uge sag mod Californien for dens »forfatningsstridige« beskyttelse af illegale indvandrere, hvilket statens Demokratiske guvernør, Jerry Brown, sagde, svarede til en »krigserklæring.«

Intet tyder på, at Trump kommer for at bygge broer.

I stedet vil han tage otte prototyper til en mur på grænsen Mexico i åsyn. De er bygget i ørkenen uden for San Diego, og præsidenten vil have lejlighed til at spadsere en tur ned langs de op mod ni meter høje konstruktioner, hvilket utvivlsomt vil gøre sig godt på billeder.

Efter dette vil Trump tale til tropper på en nærliggende militærbase, hvorefter han runder dagen af med en fundrasier-middag i Los Angeles.

Han har ingen planer om at mødes med Californiens politikere, selvom guvernør Jerry Brown har inviteret ham til at besøge Californiens Central Valley, som er hjerte for statens store landbrugsproduktion.

Mandag udvidede Brown i et brev invitationen og opfordrede Trump til at komme og se konstruktionsarbejdet til en højhastighedstog mellem Los Angeles og San Francisco.

Men tydeligvis er mange af Californiens politikere tilfredse med ikke at skulle mødes med Trump.

»Hvorfor vil vores præsident rejse hele vejen tværs over landet for at se på en mur i en stat, hvor han fjerner sygesikring fra flere mennesker end noget andet sted,« spurgte Los Angeles borgmester Erik Garcetti i New York Times.

Ved en nyhedskonference mandag gjorde Californiens justitsminister, Xavier Becerra, det klart, at Californien vil fortsætte sin kurs med eller uden Washingtons støtte.

»Vores stat (..) vil blive ved med at byde folk, der vil arbejde hårdt, velkommen,« sagde han.

Både i San Diego og Los Angeles ventes der at blive demonstrationer mod Trump, men nogle steder også til støtte for Trump.

Den vil dog næppe komme fra republikanske politikere. Med midtvejsvalget til Kongressen lurende i horisonten har partiets strateger rådgivet dem til at distancere sig fra præsidenten frem til valget, hvilket besøget ikke bidrager til.

Som Jack Pitney, en politolog ved Claremont McKenna universitet og tidligere partirådgiver i Kongressen, påpeger:

Trump risikerer med sit besøg at få »billige klapsalver på bekostning af sæder« til Republikanere i Californien, siger han til The Guardian.

»Californien er en belejlig boksebold, og Trumps besøg vil minde vælgere i svingstater om, hvad de ikke kan lide ved Det Republikanske Parti,« fortsætter han.

Trump er den første præsident, der ikke har besøgt Californien i sit første år, siden Dwight Eisenhower for seks årtier siden.