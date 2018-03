Natklub lukket ned: Hest gik i panik på dansegulvet

En hest går ind på en bar...

Man skulle tro, at det var indledningen til en joke. I sidste uge var der imidlertid, hvad der skete i den amerikanske storby Miami.

Her havde man på natklubben "Mokai Lounge" hyret en kvinde, som letpåklædt skulle ride ind på en hvid hest på dansegulvet.

Flere videoer fra stedet viser dog, at det ikke forløb helt som planlagt. Natklubben var propfyldt, og af uvisse årsager gik hesten i panik og smed kvinden af ryggen.

WATCH: Mokai Lounge in Miami Beach under fire after video surfaced of a horse inside the nightclub pic.twitter.com/C7Saz3q20a— Joel Franco (@OfficialJoelF) 9. marts 2018

Hændelsen, der skete onsdag aften eller natten til torsdag lokal tid, har medført, at natklubben har fået frataget sin tilladelse til at drive virksomhed, oplyser politiet i Miami, Miami Beach Police.

»Jeg blev vred og fornærmet over, at en legitim forretningsperson kunne tro, at et sådan stunt var passende at gennemføre,« lyder det fra Jimmy Morales fra Miami Beach Police.

Hesten er ifølge politiet blevet tilset efter hændelsen og skulle efter omstændighederne have det godt.

Det var på baggrund af »mulig dyremishandling« samt det forhold, at man havde »sat andre personer i fare«, at man besluttede, at natklubbens tilladelse øjeblikkeligt skulle frataget.

Videoklippene af hesten på natklubben har fået adskillige personer til at anklage natklubben for dyremishandling på de sociale medier.

»Dette er så forkert. Et stakkels dyr og for mange mennesker, det er klart, at den (hesten, red.) blev bange,« skriver en Twitter-bruger, mens en anden kalder hændelsen for »utroligt umenneskelig«.

Ifølge mediet CBS4 har der også tidligere været en kamel samt en anden hest på den pågældende natklub med det formål at underholde gæsterne.