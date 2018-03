Danske ministre taler i FN for kvinders ret til egen krop

Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) deltager mandag og tirsdag i den årlige samling i FN's kvindekommission i New York.

Afrikanske pigers uddannelse, MeToo-bevægelsen, kvinders ret til egen krop, behovet for mere seksualundervisning og et opgør med børneægteskaber er blandt temaerne.

- Danmark har en stærk stemme, fordi vi er blandt verdens mest ligestillede lande. Den stemme vil jeg bruge til blandt andet at fremhæve kvinders ret til at bestemme over egen krop, siger Ellemann i en pressemeddelelse.

- Internationalt er der heldigvis kommet øget fokus på kvinders rettigheder. Ikke mindst på grund af MeToo-bevægelsen. Den har vist os, hvor meget man kan opnå, når man står sammen, siger hun.

Ellemann er med som leder af det danske indlæg. Tørnæs skal holde åbningstalen ved en begivenhed med fokus på vigtigheden for seksualundervisning.

- Mange tror, at fordi man lærer unge om sikker sex, så har de også tidligere seksuel debut. Det svarer til at sige, at hvis man lærer unge, hvordan man bruger en brandslukker, så bliver de også brandstiftere.

- Der er intet videnskabeligt belæg for at mene dette. Til gengæld ved vi, at hvis kvinder udsætter den første graviditet, har de i højere grad mulighed for at tage en uddannelse og derefter stifte en familie, siger Tørnæs.

Ellemann vil i New York desuden fokusere på jomfrumyten.

- Vi skal turde tale om kvinders seksualitet og kroppe - også med lande, hvor synet på kvinders seksualitet er anderledes. Et eksempel er jomfrumyten.

- Jeg tror, at rigtig mange har lært, at kvinder har en jomfruhinde, der springer, første gang man har sex. Men det er en myte. Tænk hvad det gør ved kvinder.

- Kvinder bliver slået ihjel rundt om i verden, hvis de blodplettede lagner ikke kan fremvises efter bryllupsnatten, siger Ellemann.