Rigmand med en plan: Los Angeles skal have tunneller til busser

Elon Musks firma, The Boring Company, lavede sidste år en plan for et nyt undergrundssystem til biler i Los Angeles, men den plan har nu fået sig noget af en makeover.

Det skriver CNN.

Musk skrev på sin Twitter-profil fredag, at tunnellerne ikke vil blive lavet til kørsel med bil i første omgang, men i stedet skal fokus nu være på massetransport.

»Det er et spørgsmål om høflighed og retfærdighed. Hvis nogen ikke har råd til at købe sig en bil, skal de have lov til at komme først,« skrev Elon Musk på Twitter.

Han skriver dog også, at det er meningen, at biler skal kunne benytte sig af systemet på længere sigt, men at det er vigtigst at prioritere massetransport først.

Entreprenøren lagde i samme omgang en ny video op, der skulle demonstrere, hvad han og The Boring Company egentlig har tænkt sig med den nye offentlige transport. Videoen viser et transportmiddel på samme størrelse som en varevogn, der er fyldt med mennesker, som så sænkes ned i tunnellen fra en station over jorden.

Se videoen her:

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) 9. marts 2018

Det er meningen, at det nye transportsystem skal have en fart på omkring 240 km/t. Det bliver beskrevet som et "urbant kredsløb", der skal have tusinder af små stationer i Los Angeles. De mange små stationer skal gøre det nemmere at komme til sin tænkte destination, i stedet for at have færre, men større stationer, der ligger mere adspredte i bybilledet.

Musk skrev i juli sidste år, at han havde modtaget mundtlig godkendelse på projektet, selvom der stadig manglede en del godkendelser, før projektet reelt kunne begynde.

The Boring Company er dog ikke en topprioritet for Elon Musk, der også ejer elbilsfirmaet Tesla. I april sidste år udtalte Musk, at The Boring Company er noget han kun bruger omkring 2 eller 3 pct. af sin tid på, og at han for det meste overlader arbejdet til praktikanter og andre, der arbejder der på deltid.